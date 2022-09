(New York) Andrey Rublev, 11e mondial, s’est qualifié sereinement pour les quarts de finale de l’US Open, en écartant 6-4, 6-4, 6-4 le Britannique Cameron Norrie (9e), lundi à New York où la pluie s’est invitée.

Agence France-Presse

Le Russe de 24 ans, qui a atteint deux fois ce stade du Majeur new-yorkais (2017 et 2020), tentera de franchir ce cap contre l’Espagnol Rafael Nadal (3e) ou l’Américain Frances Tiafoe (26e).

Le Russe, titré à Marseille, Dubaï et Belgrade cette saison, a également disputé des quarts de finale de Majeurs en Australie en 2021 et à Roland-Garros en 2020 et 2022. Mais il n’a encore jamais fait son apparition dans le dernier carré.

Sous le toit du Louis-Armstrong refermé au milieu du deuxième set, après l’apparition des averses, Rublev a fait parler sa puissance avec plus d’autorité que lors du tour précédent, lorsqu’il s’était imposé au super bris d’égalité du 5e set, après plus de 4 h de combat, aux dépens du Canadien Denis Shapovalov (21e) 6-4, 2-6, 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (10/7).

Face à Norrie, un adversaire qu’il retrouvait pour la troisième fois, après avoir gagné un match et perdu le deuxième, le Russe s’est montré diablement réaliste dans la première manche, empoché sur sa première opportunité, après avoir bonifié sa seule balle de bris à 5-4.

Il a ensuite maintenu la pression sur son adversaire en lui ravissant le service pour mener 3-1, sauvant au jeu suivant une balle de contre-bris. Seul moment du match où le Britannique de 27 ans l’a bousculé sur son engagement.

La troisième manche a été une copie conforme des deux premières, même si Rublev a cette fois eu besoin de prendre le service de Norrie à deux reprises, après que ce dernier a su contre-briser, pour en finir au bout de 2 h 26.