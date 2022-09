Internationaux des États-Unis

Rafael Nadal passe au tour suivant

(New York) Rafael Nadal, 3e mondial, a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus et de se qualifier avec autorité 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis.