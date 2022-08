Internationaux des États-Unis

Débuts encourageants pour Murray

(New York) Andy Murray, ancien N.1 mondial redescendu à la 52e place et vainqueur du tournoi en 2012, s’est qualifié pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis en battant l’Argentin Francisco Cerundolo (27e) 7-5, 6-3, 6-3, lundi à New York.