(Granby) Le Montréalais Gabriel Diallo s’est qualifié pour les demi-finales du Challenger ATP de Granby, vendredi soir, grâce à une victoire en trois manches de 3-6, 6-3, 7-6 (5) contre le Tunisien Aziz Dougaz.

La Presse Canadienne

L’athlète de six pieds et sept pouces tirait de l’arrière 3-5 au jeu décisif de la troisième manche, mais est parvenu à gagner quatre points consécutifs pour sceller l’issue de la rencontre.

Le Canadien de 20 ans prendra part à sa première demi-finale du Circuit Challenger, samedi, sur l’heure du midi. Diallo se mesurera alors au Japonais Hiroki Moriya, neuvième tête de série du tableau.

Il n’est toutefois pas le seul jeune tennisman à se démarquer chez les hommes.

Plus tôt dans la journée, le Chinois de 17 ans Juncheng Shang a surpris l’Australien Jordan Thompson, troisième tête de série, 7-5 et 6-4. Shang a remporté le Challenger de Lexington, aux États-Unis, plus tôt en août.

L’étoile montante est le seul joueur à ne pas avoir encore perdu une manche à Granby.

En demi-finale, Shang croisera le fer avec l’Américain de 19 ans Aidan Mayo, tombeur du Tchèque Jiri Vesely, deuxième tête de série.

Kasatkina rejoint Saville

Du côté féminin, la favorite Daria Kasatkina a facilement obtenu son billet pour la finale.

Lors du seul duel au programme de la journée de vendredi chez les femmes, Kasatkina a étrillé la Française Diane Parry 6-2, 6-0 en 62 minutes.

La 10e raquette mondiale et favorite du tournoi rejoint l’Australienne Daria Saville en finale, qui se déroulera samedi.

L’autre demi-finale avait été annulée à la suite du forfait de Marta Kostyuk, jeudi soir.

Il y a quelques semaines, Kasatkina a conquis le cinquième titre de sa carrière à San Jose et s’est présentée à Granby avec une priorité de 42 places devant la deuxième tête de série.

La Russe a donné une véritable leçon au service, gardant 74 % de ses premières balles en jeu et remportant 88 % de ces points.