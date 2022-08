(New York) La Canadienne Eugénie Bouchard a été éliminée lors du deuxième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis.

La Presse Canadienne

La Tchèque et quatrième tête de série des qualifications Linda Noskova a vaincu Bouchard 6-2, 6-3, jeudi, en 55 minutes.

Noskova, 87e au classement mondial, n’a jamais accordé de balle de bris à Bouchard et elle a profité de trois des cinq balles de bris concédées par la Montréalaise.

Bouchard, 28 ans, tentait de se qualifier pour les Internationaux des États-Unis pour une première fois depuis 2019.

Elle a été sur la touche pendant plus d’un an en raison d’une intervention chirurgicale à l’épaule droite et a finalement effectué un retour sur le circuit de la WTA plus tôt en août au tournoi de Vancouver.

Chez les hommes, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil avait rendez-vous avec l’Italien Andreas Seppi, plus tard jeudi.