Internationaux des États-Unis

La dotation dépasse les 60 millions

(New York) Les primes qui seront versées aux joueurs et aux joueuses engagés dans les prochains Internationaux des États-Unis (29 août -11 septembre) atteindront cette année la somme record de 60,1 millions de dollars, dont 2,6 millions pour celui et pour celle qui gagneront les tableaux masculin et féminin, ont annoncé jeudi les organisateurs du tournoi.