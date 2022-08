(Cincinnati) Emma Raducanu, 13e mondiale et sans pitié face à Serena Williams mardi, n’en a pas eu plus pour la Bélarusse Victoria Azarenka (22e) balayée 6-0, 6-2 au 2e tour du WTA 1000 de Cincinnati, mercredi.

Agence France-Presse

À douze jours du début des Internationaux des États-Unis, où elle défendra son titre remporté à la surprise générale l’an passé, en étant sortie des qualifications et sans concéder la moindre manche, la Britannique retrouve la forme, elle qui a depuis peiné à confirmer son statut de nouvelle vedette des courts féminins.

Intraitable pour son entrée en lice contre Williams, qui disputait certainement son avant-dernier tournoi avant de prendre sa retraite sportive à New York (29 août-11 septembre), Raducanu n’a pas fait de détails face à Azarenka, lauréate en 2013 et en 2020 de l’épreuve, puisqu’elle s’est imposée en à peine plus d’une heure, après avoir pris cinq fois le service adverse.

La joueuse de 19 ans affrontera en 8e de finale l’Américaine Jessica Pegula (7e), finaliste à Toronto le week-end dernier.

Ons Jabeur (5e) s’est également qualifiée, bien plus difficilement, en venant à bout 6-3, 4-6, 7-6 (9/7) de l’Américaine Caty McNally (179e).

La Tunisienne sera opposée à la Tchèque Petra Kvitova (28e), qui a écarté 6-2, 6-3 la Roumaine Sorana-Mihaela Cirstea (40e).