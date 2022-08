Félix Auger-Aliassime a bien l’intention de séjourner à Montréal le plus longtemps possible. Il a disposé du Britannique Cameron Norrie en deux manches de 6-3 et 6-4, jeudi, sur le court central du Stade IGA.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Il devient ainsi le premier Québécois de l’histoire à atteindre les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale. Son prochain adversaire sera le Norvégien Casper Ruud.

Auger-Aliassime s’est imposé dès le début du match en multipliant les as. À 4-3 en première manche, il a réalisé un beau jeu au filet, avant de réussir un premier bris de service pour doubler son avance. C’est là qu’on a eu droit à un premier poing dans les airs, signe que les choses se passaient comme il le souhaitait.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



Le jeune athlète de 22 ans a poursuivi sur sa lancée avec un jeu blanc pour s’assurer la première manche. Des « ohé ohé ohé » se sont fait entendre en provenance des estrades. À l’image de la veille, la foule n’avait d’amour que pour le Québécois.

La deuxième manche s’est avérée aussi fructueuse que la première pour Auger-Aliassime, qui semblait absolument inébranlable. À 4-4, il a profité de trois doubles fautes du Britannique pour y aller d’un autre bris de service.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



Le favori de la foule a ensuite enfilé quatre points de suite pour s’assurer de la victoire en seulement 1 heure et 12 minutes.

Plus de détails à venir.