(Toronto) Serena Williams a mérité lundi sa première victoire de la saison, l’emportant 6-3 et 6-4 devant Nuria Parrizas-Diaz, au premier tour de l’Omnium Banque nationale.

La Presse Canadienne

Williams a remporté les trois derniers jeux du match, à seulement son deuxième tournoi en 2022.

Williams est revenue au jeu à Wimbledon, le mois dernier. Là-bas, la championne de 23 tournois majeurs en simple a perdu face à Harmony Tan, en première ronde.

Avant cela, son plus récent match datait de Wimbledon en 2021, où une blessure à l’arrière de la cuisse a mené à son retrait, à sa première rencontre.

Lundi, l’Américaine de 40 ans a remporté les deux premiers jeux du match en route vers un gain en deux heures et une minute, incluant trois bris de son cru.

Classée 57e au monde, Parrizas-Diaz, Espagnole de 31 ans, a dû se contenter d’un seul bris en huit occasions.

Williams aura comme prochaine rivale Belinda Bencic ouTereza Martincova.

Williams a remporté le tournoi canadien en 2001, 2011 et 2013, tandis que Bencic en a été la championne en 2015. La Suissesse est la 12e tête d’affiche cette année.

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE Simona Halep

Simona Halep, 15e tête de série, a défait Donna Vekic 6-0 et 6-2.

Halep a été la grande gagnante du tournoi en 2016 et 2018, à Montréal à chaque fois.

Le programme de soir inclut la Québécoise Leylah Fernandez ainsi que la sœur aînée de Serena, Venus.

Fernandez, 13e tête d’affiche, jouera contre l’Australienne Storm Sanders, 273e à la WTA.

En double, les Canadiennes Rebecca Marino et Carol Zhao ont été battues 6-3 et 6-3 par Alexa Guarachi et Andreja Klepac.