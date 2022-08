Il aurait été difficile pour Denis Shapovalov de tomber sur un adversaire plus redoutable qu’Alex de Minaur au premier tour. Pourtant, le Canadien était heureux de pouvoir l’affronter d’entrée de jeu.

Nicholas Richard La Presse

Comme dans son Australie natale, de Minaur a le vent dans les voiles par les temps qui courent. Il a remporté le tournoi d’Atlanta il y a une semaine à peine, il a atteint les huitièmes de finale à Wimbledon et il s’est incliné en demi-finale à Estbourne juste avant.

Au dernier classement de l’ATP, de Minaur a fait un bond de neuf places, jusqu’à la 21e position, un rang devant Shapovalov.

Cependant, le Canadien était relativement content d’être confronté à un bon défi dès le premier tour, question de prendre du rythme rapidement dans le tournoi.

« Commencer avec un match comme celui-là pourrait me donner beaucoup de confiance. Ce sera extrêmement difficile, mais ce sera plaisant et j’espère que je vais pouvoir gagner », a expliqué Shapo en conférence de presse dimanche après-midi.

L’Ontarien confirme que les deux joueurs se connaissent très bien, puisqu’ils s’affrontent depuis leur adolescence, chez les juniors. Il est alors évident que Shapovalov ne vogue pas vers l’inconnu et que dans les circonstances, c’est plutôt une bonne nouvelle : « On a déjà joué plusieurs matchs serrés un contre l’autre dans le passé […], donc évidemment c’est excitant. On se connaît très bien. Ce sera plaisant pour tout le monde. »

Les circonstances étant que c’est plutôt difficile pour le gaucher depuis plus d’un an ; en fait, depuis sa défaite en demi-finale au tournoi de Wimbledon contre Novak Djokovic l’année dernière.

Depuis, le Shapo électrique, précis et hargneux d’antan se fait discret. Le manque de constance étant son principal problème.

Il a une fiche de 17-15 depuis le début de l’année, mais il tente quand même de construire sur du positif, comme son début de saison, alors qu’il a aidé le Canada à remporter la Coupe ATP, en janvier. Sinon, la situation actuelle ne l’inquiète pas outre mesure.

« Je ne m’en fais pas trop, j’aurais pu gagner certains matchs. Je continue de travailler fort », a-t-il précisé.

Puis, si c’est en 2017, lorsqu’il avait battu Rafael Nadal sur le Court central du stade IGA qu’il s’était révélé au monde entier, il ne voit pas l’édition 2022 de l’Omnium Banque Nationale comme une opportunité de repartir à neuf ou de relancer sa saison. « Je ne tiens pas à changer la situation. Tout va bien de mon côté, je joue du bon tennis. »

Son but est toujours le même et il admet qu’il veut surtout avoir du plaisir pour contenter les gens dans les gradins. « C’est la raison pour laquelle je joue au tennis. J’ai toujours rêvé de jouer ce tournoi. Donc pour moi, d’avoir encore la chance de jouer ici et de voir jusqu’où je peux aller tout en donnant un spectacle pour les partisans est mon but ultime », a-t-il ajouté.

Auger-Aliassime de retour du Mexique

Félix Auger-Aliassime a aussi accordé un peu de temps aux médias, dimanche, quelques heures seulement après avoir atterri à Montréal. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Québécois s’est incliné en demi-finale du tournoi de Los Cabos, au Mexique.

PHOTO CARLOS PEREZ GALLARDO, REUTERS Félix Auger-Aliassime

Même s’il avait encore les traits un peu tirés, explicables par le manque de sommeil et le voyagement, il était très heureux d’être enfin de retour à maison. Au sens propre du terme.

« Ce qui est bien cette semaine, c’est que je peux rester chez mes parents, donc je suis tranquille. Je n’ai pas besoin d’être à l’hôtel avec les autres joueurs. Je peux me préparer tranquillement à la maison », a indiqué le joueur de 21 ans.

Cette semaine pourrait être déterminante pour celui qui campe le rôle de tête d’affiche du tournoi. Présentement au neuvième rang mondial, il est conscient que les choses ont changé depuis sa dernière visite au stade IGA en 2019.

Je suis un joueur et un jeune homme différent aussi. Je me sens beaucoup plus serein et j’espère que mes résultats vont le montrer. Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime profite d’un laissez-passer au premier tour et jouera contre un joueur issu des qualifications au deuxième tour. Il devrait disputer son premier match mercredi, selon toutes vraisemblances.