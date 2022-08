PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Andrey Rublev, 8e mondial et tête de série N.1, s’est qualifié vendredi pour les quarts de finale du tournoi sur dur de Washington, en battant l’Américain Maxime Cressy (32e) 6-4, 7-6 (10/8).

Agence France-Presse

Le Russe affrontera pour une place en demi-finale le Danois Holger Rune (28e) ou l’Américain J. J. Wolf (99e), bénéficiaire d’une wild card.

Rublev a été réaliste lors de la première manche, enlevé en convertissant la seule balle de bris qu’il s’est procurée.

Lors de la seconde manche, il a eu plus de mal à perturber l’engagement adverse, Cressy réussissant 14 as au total. C’est au jeu décisif, très disputé, qu’il a fini par l’emporter au bout de sa troisième balle de match et 1 h 44 de jeu.

Le Russe est en quête d’un 4e titre cette année, après ceux glanés à Marseille, Dubaï et Belgrade. Une telle performance ferait de lui le joueur le plus titré cette saison avec Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.

La journée, ensoleillée sur la capitale américaine, se poursuit avec la reprise de plusieurs 8es de finale interrompus la veille par les orages et la pluie, dont l’opposition entre Nick Kyrgios contre Reilly Opelka.

L’Australien, vainqueur en 2019 et récent finaliste à Wimbledon, menait 7-6 (7/1), 2-1 lorsque le match a été arrêté.