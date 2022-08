Félix Auger-Alissiame pourra profiter d’un tableau avantageux à l’Omnium Banque Nationale de Montréal, contrairement à ses autres compatriotes qui participent au tournoi.

Nicholas Richard La Presse

Affiché comme sixième tête de série, le Québécois profite d’un laissez-passer au premier tour, comme c’est le cas pour les autres têtes de série du tableau. Là où la chance a frappé pour l’athlète qui aura 22 ans lundi, c’est au deuxième tour, alors qu’il affrontera un joueur issu des qualifications. Un joueur habituellement de moindre talent et qui aura déjà joué des matchs pour se qualifier.

Auger-Aliassime aura d’excellentes chances d’atteindre le carré d’as, puisque dans sa portion de tableau, si la logique est respectée, il affrontera le Britannique Cameron Smith, neuvième tête de série. Le Québécois a gagné les quatre duels entre les deux. Ensuite, il pourrait tomber sur Roberto Bautista Agut. Encore une fois, FAA a un historique avantageux contre lui, puisqu’il a gagné trois des quatre matchs disputés contre l’Espagnol. Son principal rival pour atteindre la demi-finale est Casper Ruud, quatrième tête de série. Cependant, la surface dure n’est pas la surface sur laquelle le Norvégien, finaliste au dernier tournoi de Roland-Garros, est le plus à l’aise, contrairement à Auger-Aliassime.

Outre Ruud, le seul joueur mieux classé que FAA dans le haut du tableau est Daniil Medvedev, première raquette mondiale. Ainsi, si la logique est respectée, les deux joueurs qui s’étaient affrontés en quarts de finale aux Internationaux d’Australie pourraient croiser le fer à nouveau, cette fois devant les partisans montréalais.

Mission difficile pour Galarneau, Pospisil et Shapovalov

PHOTO ALASTAIR GRANT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Les autres compatriotes de Félix Auger-Aliassime n’ont pas profité de la même chance. Denis Shapovalov et Alexis Galarneau se retrouvent d’ailleurs eux aussi dans le haut du tableau.

Shapovalov aura le duel le plus compliqué. Il affrontera dès le premier tour Alex de Minaur. L’Australien, positionné un rang au-dessus du Canadien au classement de l’ATP, est en pleine ascension. Il a d’ailleurs remporté le tournoi d’Atlanta il y a moins d’une semaine. De son côté, Shapovalov connait des moments plus difficiles depuis un an, lui qui peine à retrouver son rythme d’antan.

S’il l’emporte, Shapovalov affrontera le gagnant du duel entre Grigor Dimitrov (16) et le Québécois Alexis Galarneau. À 23 ans, Galarneau a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal et son entrée en matière ne sera pas simple. Le Lavallois vient tout juste d’atteindre la finale du tournoi Challenger de Winnipeg.

Dans la dernière portion du bas de tableau, Vasek Pospisil est aussi mal tombé. 141e au classement de l’ATP, le Canadien affrontera Tommy Paul, classé au 34e rang. L’Américain a remporté le seul affrontement entre les deux.

S’il gagne, la tâche sera colossale au deuxième tour contre la jeune sensation Carlos Alcaraz, deuxième tête de série et vainqueur de quatre titres depuis le début de la saison.

Dans le bas du tableau, si la logique est respectée, Carlos Alcaraz affrontera Andrey Rublev (5) en quarts de finale, tandis que Jannik Sinner (7) et Stefanos Tsitsipas (3) croiseront le fer.

Des matchs intéressants

Parmi les matchs à surveiller, le finaliste du dernier tournoi de Wimbledon, Nick Kyrgios, sera opposé à Sebastian Baez au premier tour. S’il en sort gagnant, il aura rendez-vous avec Medvedev et ce match pourrait faire des étincelles. Cela pourrait être la plus grosse surprise du tournoi, parce que Kyrgios a prouvé par le passé qu’il était capable de faire tomber des joueurs du calibre du Russe.

L’affrontement entre la relève du tennis américain, Taylor Fritz, gagnant du tournoi d’Indian Wells au printemps, et le vétéran Andy Murray, triple gagnant de l’OBN, sera chaudement disputé. Idem pour le duel entre Reilly Opelka (14) et Gaël Monfils, qui sera sans doute spectaculaire.

Des absences de marque

PHOTO JOE TOTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rafael Nadal

Au cours des deux derniers jours, Novak Djokovic et Rafael Nadal, deux des plus grands champions de l’histoire, ont déclaré forfait en vue du tournoi.

Le tableau est ouvert pour toutes les têtes de série et il est fort probable que le gagnant soit l’une des futures vedettes du circuit. En effet, le plus vieux des huit favoris est le champion en titre, Danill Medvedev, qui est âgé de 26 ans.