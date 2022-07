À l’instar du Grand Prix de Formule 1 du Canada, du Festival d’été de Québec et des Francos de Montréal, l’Omnium Banque Nationale est devenu un rendez-vous estival incontournable au Québec. Ses retombées sont considérables et même un peu sous-estimées.

Nicholas Richard La Presse

« Je pense que c’est devenu comme un acquis », a indiqué Andréanne Martin, directrice générale de Tennis Québec.

Même si c’est Tennis Canada qui organise et qui gère l’Omnium Banque Nationale, Tennis Québec est bien conscient des pouvoirs du tournoi et des ramifications de l’évènement sur le tennis québécois.

La crème de la crème

Comme le printemps, l’Omnium Banque Nationale, auparavant appelé Coupe Rogers, revient chaque année. C’est tout sauf banal.

Tous les étés, Montréal accueille les meilleurs joueurs (ou joueuses, selon l’année) de tennis de la planète dans un tournoi de catégorie 1000. La plus importante catégorie de tournoi après les tournois majeurs. Ils sont au nombre de neuf au calendrier de l’ATP.

Montréal figure donc parmi les villes privilégiées d’avoir l’occasion d’accueillir un tournoi de cette envergure et qui attire la crème de la crème. Comme Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome et Shanghai.

D’autant plus que le tournoi de Montréal est le plus important d’entre tous en prévision des Internationaux des États-Unis en septembre. Dans cette séquence nord-américaine, c’est au Canada que les joueurs et les joueuses veulent s’arrêter pour pouvoir être en mesure de se préparer de manière optimale et pour pouvoir se comparer avec leurs rivaux après la saison sur gazon.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Andréanne Martin, directrice générale de Tennis Québec

Je ne suis pas certaine qu’ils [les Québécois] en sont conscients. Je ne suis pas certaine non plus qu’ils comprennent toutes les répercussions que ça a d’avoir un évènement comme ça. Andréanne Martin, directrice générale de Tennis Québec

Au-delà du prestige de l’évènement, les nombreuses ramifications du tournoi aident énormément au développement des jeunes joueurs d’ici, car les profits engendrés pendant cette semaine charnière sont réinvestis dans l’avenir du sport.

L’Omnium Banque Nationale aide au maintien du bon fonctionnement du Centre national d’entraînement et aide aussi énormément les différentes associations provinciales comme Tennis Québec.

« Ce tournoi a de grosses ramifications et financièrement, il est extrêmement important pour le développement du tennis québécois et canadien », a renchéri la DG de Tennis Québec.

Un effet direct

Même si ce n’est pas la fédération provinciale qui est derrière la présentation de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, la semaine de l’Omnium est toujours extrêmement chargée pour Tennis Québec.

D’une part, des dizaines de clubs de partout au Québec sont invités pour voir à l’œuvre les meilleurs joueurs du monde sur le court central et ailleurs au parc Jarry. Cela permet aussi aux clubs de se rapprocher un peu plus de la fédération qui les chapeaute.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Tous les étés, Montréal accueille les meilleurs joueurs de tennis de la planète.

D’autre part, c’est aussi une occasion en or de recevoir sur place des commanditaires, des partenaires gouvernementaux et des collaborateurs pour qu’ils soient témoins de ce qui se fait de mieux en matière de tennis dans la province.

« Je ne suis pas stressée, mais c’est sûr que ce sera une semaine exigeante », a précisé Andréanne Martin.

La visibilité offerte par l’évènement est non seulement bénéfique pour la fédération, mais aussi pour la santé du tennis québécois.

Andréanne Martin est sans équivoque. Des performances comme celle de Denis Shapovalov contre Rafael Nadal en 2017 changent les choses de manière concrète. Idem si Félix Auger-Aliassime connaît une grande performance dans quelques semaines. Les répercussions seraient immenses.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’Espagnol Rafael Nadal et le Canadien Denis Shapovalov à Montréal en août 2017

Le cas de figure serait à peu près le même si Bianca Andreescu ou Leylah Annie Fernandez devaient se rendre loin au volet torontois de l’Omnium.

« Quand il y a des performances comme ça, il y a une conséquence directe et un engouement probant pour le tennis. C’est incroyable. »

Non seulement ces victoires rassemblent les gens devant leur télévision ou au stade IGA, mais elles font aussi grandir l’intérêt du grand public pour le tennis et, surtout, elles incitent de jeunes filles et de jeunes garçons à prendre une raquette et à aller frapper des balles. Parce que c’est aussi et surtout à ça que servent les idoles.