(Londres) Le circuit de tennis professionnel masculin a annulé les quatre tournois qui devaient se dérouler en Chine cette saison, à cause des restrictions associées à la pandémie de COVID-19.

Associated Press

Le Masters de Shanghai, l’Omnium de Chine, l’Omnium de Chengdu et les Championnats de tennis Zhuhai ont été annulés par l’ATP, jeudi. Ce circuit a donc annulé la portion chinoise de son calendrier, qui s’étale habituellement entre septembre et octobre, après les Internationaux des États-Unis, pour une troisième saison d’affilée.

L’ATP a comblé ce vide dans son calendrier en y ajoutant six tournois autorisés pour une seule saison : à San Diego, du 19 au 25 septembre, à Séoul, en Corée du Sud, et Tel-Aviv, en Israël, simultanément du 26 septembre au 2 octobre, à Florence, en Italie, et Gijon, en Espagne, simultanément du 10 au 16 octobre, et à Naples, en Italie, du 17 au 23 octobre.

Vers la fin de 2021, la WTA avait suspendu toutes ses activités prévues en 2022 en Chine à cause des préoccupations associées à la sécurité de la joueuse Peng Shuai, une championne de double qui a accusé un politicien chinois de l’avoir agressée sexuellement. Le président et directeur des opérations du circuit professionnel féminin, Steve Simon, avait confié à l’Associated Press à cette époque que ces tournois pourraient aussi être annulés au cours des saisons suivantes.