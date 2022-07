(Paris) Iga Swiatek écrase toujours le classement WTA de sa domination : la Polonaise occupe le rang de N.1 mondial lundi avec près de deux fois plus de points que sa dauphine, l’Estonienne Anett Kontaveit (8336 points contre 4326).

Agence France-Presse

Le Top 10 ne subit que des changements à dose homéopathique, avec notamment l’Américaine Jessica Pegula qui monte d’un cran, de la 8e à la 7e place, le meilleur classement de sa carrière.

Les gros changements interviennent plus loin, avec la Croate Petra Martic qui, à la faveur de son titre à Lausanne, bondit de 30 places et se retrouve 55e mondiale, et l’Américaine Bernarda Pera qui, lauréate du tournoi de Budapest, gagne 49 places et entre dans le Top 100 (81e).