(Londres) Roger Federer est absent du classement ATP pour la première fois en un quart de siècle, tandis que Novak Djokovic a glissé de quatre places au septième rang au lendemain de son septième triomphe à Wimbledon.

Howard Fendrich Associated Press

Federer a figuré au classement du simple chaque semaine depuis qu’il a fait ses débuts à 16 ans en septembre 1997, à égalité au 803e rang, et détenait le record du plus grand nombre de semaines en tête du classement jusqu’à ce que Djokovic l’améliore.

Federer était 97e avant le début du tournoi londonien, mais il n’a désormais plus aucun point, car le classement est basé sur les résultats d’un joueur au cours des 52 précédentes semaines — et il n’a plus disputé un tournoi depuis qu’il a atteint les quarts de finale à Wimbledon il y a un an.

Peu de temps après cette défaite, Federer a subi sa troisième opération au genou droit en 18 mois environ. Federer, qui aura 41 ans le 8 août, a l’intention d’effectuer son retour à un tournoi dans sa Suisse natale en octobre et a déclaré lors d’une apparition sur le court central le week-end dernier qu’il espérait pouvoir jouer à Wimbledon l’année prochaine.

La glissade de Djokovic et celle du finaliste Nick Kyrgios du 40e au 45e rang malgré sa première finale à un tournoi du Grand Chelem en carrière sont le résultat des décisions de la WTA et de l’ATP de ne pas attribuer de points de classement pour Wimbledon en réaction à l’interdiction des athlètes russes et biélorusses à cause de la guerre en Ukraine.

Lundi, Djokovic, Kyrgios et tous les autres joueurs ont perdu tous les points qu’ils ont gagnés à Wimbledon en 2021, sans tirer aucun avantage de leurs performances au cours de cette quinzaine.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, éliminé dès son premier match à Wimbledon, demeure à la neuvième position.

Le Russe Daniil Medvedev est demeuré au sommet du classement masculin après n’avoir pas été autorisé à jouer à Wimbledon. Il a remporté les Internationaux des États-Unis l’an dernier et a perdu en finale aux Internationaux d’Australie cette année.