Wimbledon

Novak Djokovic remporte un septième titre

La finale masculine du tournoi de Wimbledon était à la fois imprévisible et attendue. Novak Djokovic a néanmoins trouvé le moyen de marquer l’histoire, une fois de plus, en prenant la mesure de Nick Kyrgios en quatre manches de 4-6, 6-3, 6-4 et 7-6. Il met ainsi la main sur son septième titre au All England Club.