(Wimbledon) Avec Serena Williams en fin de carrière et Ashleigh Barty à la retraite, Elena Rybakina a fait sa place à Wimbledon grâce à son service.

Chris Lehourites Associated Press

Si elle peut faire preuve de constance lors des tournois importants, Rybakina pourrait devenir une nouvelle rivale d’Iga Swiatek et Naomi Osaka sur le circuit féminin.

Rybakina, qui est âgée de 23 ans, a remporté un premier titre majeur à Wimbledon, samedi, à sa deuxième présence seulement à l’All England Club. Elle a vaincu Ons Jabeur, une autre joueuse qui pourrait passer beaucoup de temps au sommet du classement mondial, 3-6, 6-2, 6-2.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina embrasse le trophée Venus Rosewater Dish.

« Je crois que nous assistons un peu à un changement de garde, a dit Rybakina devant un groupe de cinq journalistes. Mais je crois que d’ici quelques années, il y aura une, deux ou trois joueuses qui seront dominantes.

« Présentement, il y a Iga avec ses brillantes frappes. Je crois qu’elle connaissait une séquence phénoménale. Je crois également qu’elle va continuer à bien faire. Peut-être que ça va changer. Peut-être que ce sera quelqu’un de différent chaque semaine. »

Swiatek a été surprise en troisième ronde à Wimbledon, ce qui a mis fin à une séquence de 37 victoires — quelques semaines seulement après son deuxième triomphe en carrière aux Internationaux de France.

Williams a vu son parcours prendre fin encore plus tôt. La détentrice de 23 titres majeurs, qui est âgée de 40 ans et qui possède sept titres à l’All England Club, a perdu dès le premier tour. Il s’agissait de son premier match de simple depuis sa défaite au premier tour l’an dernier en raison d’une blessure.

La championne en titre était Ashleigh Barty avant samedi. Cependant, elle a accroché sa raquette après avoir remporté les Internationaux d’Australie. Elle était alors âgée de seulement 25 ans.

Tout ça signifie que Rybakina est maintenant l’une des favorites en prévision des Internationaux des États-Unis, le quatrième et dernier tournoi majeur de la saison.

« Je ne pense pas encore aux prochains tournois, a dit Rybakina. Mais je ne sais pas. Il y a tellement de bonnes joueuses et de joueuses différentes qui ont remporté des tournois majeurs. Je ne sais pas comment je vais me sentir là-bas [à New York].

« Mais je serai certainement plus en confiance. »

Et avec raison. À Wimbledon, Rybakina a dominé le tournoi avec 53 as, presque le double de Caroline Garcia, deuxième à ce chapitre avec 30.

PHOTO SEBASTIEN BOZON, AGENCE FRANCE-PRESSE Elena Rybakina

Son service lui a permis de se sortir d’ennuis en fin de match contre Jabeur. À 3-2 dans la manche ultime, Jabeur possédait trois balles de bris à 0-40 et s’apprêtait à revenir à service égal.

« Je savais que j’avais cette arme, mon service, mais ça n’avait pas fonctionné en première manche. Et Ons, elle utilisait bien le service, a dit Rybakina après la rencontre. Je me disais que j’avais besoin de ces gros services à ce moment, sans quoi je me serais retrouvée en position délicate. »

Son service est venu à sa rescousse et Jabeur n’a pas gagné un seul autre jeu.

« Je crois qu’elle est l’une des meilleures joueuses de la nouvelle génération, a dit Jabeur. Je ne connais pas son âge, mais je sais qu’elle est jeune. Elle est très bonne. »

Outre son jeu sur le gazon, Rybakina a dû répondre à des questions sur sa nationalité. Elle est née en Russie, mais représente le Kazakhstan depuis 2018.

Habituellement, un changement d’allégeance n’est pas controversé, mais le sujet est revenu dans les discussions à plusieurs reprises cette année puisque les joueurs russes et biélorusses ont été bannis à Wimbledon en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Rybakina a qualifié sa décision de jouer pour un autre pays de « synchronisme parfait ».

« Je crois que j’ai été chanceuse parce que la fédération du Kazakhstan cherchait une joueuse pour obtenir de l’aide, a souligné Rybakina. Et elle croit en moi. J’ai été chanceuse lorsque la décision a été prise. »