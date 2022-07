(Wimbledon) Simona Halep a atteint le carré d’as au tournoi de Wimbledon, mercredi, après avoir aisément disposé de l’Américaine Amanda Anisimova 6-2, 6-4 en quarts de finale.

La Presse Canadienne

Halep, la 16e tête de série, a mis un terme au match disputé sur le court central du All England Club après seulement une heure et trois minutes de jeu.

La Roumaine convoite un deuxième titre à Wimbledon, après y avoir triomphé en 2019. Halep a raté l’opportunité de défendre son titre à deux reprises : d’abord en 2020, lorsque le tournoi a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus, puis de nouveau en 2021, en raison d’une blessure au mollet gauche.

« J’ai éprouvé beaucoup d’ennuis l’an dernier, a admis Halep, et j’essaie simplement de rebâtir ma confiance. »

Elle affrontera maintenant la 17e tête de série, Elena Rybakina, qui l’a rejointe en demi-finales quelques minutes plus tard après avoir travaillé beaucoup plus fort.

La Kazakhe, qui participe à Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière, est venue de l’arrière pour vaincre l’Australienne Alja Tomljanovic 4-6, 6-2 et 6-3 au bout d’une heure et 51 minutes sur le court no 1.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Elena Rybakina

Halep participe au tournoi de Wimbledon pour la 10e fois, et elle a atteint les demi-finales pour la troisième fois.

« Je suis très émotive en ce moment, parce que cette place en demi-finales était très importante pour moi », a confié Halep.

Le match contre Anisimova s’est déroulé à sens unique, comme ses quatre premières victoires à Wimbledon d’ailleurs — elles ont toutes été acquises en manches consécutives. L’Américaine, 20e tête de série, a brisé Halep alors qu’elle servait pour le match à 5-2.

Anisimova a ensuite obtenu trois autres balles de bris contre Halep, alors qu’elle servait à 5-4, mais la Roumaine a gagné cinq points d’affilée pour sceller l’issue de la rencontre.

« Elle pulvérisait la balle en fin de match, et pour être bien franche, je ne savais plus quoi faire, a évoqué Halep. Mais je crois en mes moyens. Je savais que je devais m’accrocher, et me fier sur mon jeu de jambes. »

Halep s’était blessée à un mollet il y a plus d’un an, la forçant à se retirer des Internationaux de France et de Wimbledon. Elle a commencé à travailler avec Patrick Mouratoglou, l’ex-entraîneur de Serena Williams, en avril.