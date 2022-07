(Wimbledon) La Tchèque Marie Bouzkova est devenue la première joueuse à accéder aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon, dimanche matin.

La Presse Canadienne

Bouzkova a battu la Française Caroline Garcia 7-5, 6-2 au quatrième tour, accédant ainsi aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

La joueuse âgée de 23 ans aura rendez-vous au prochain tour avec la gagnante du duel entre la troisième tête de série, Ons Jabeur, et la Belge Elise Mertens.

Bouzkova avait surpris la septième tête de série, Danielle Collins, en lever de rideau du tournoi sur gazon.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Caroline Garcia

Par ailleurs, le détenteur de trois titres en carrière à Wimbledon, Novak Djokovic, défilera sur le court central un peu plus tard aujourd’hui.

La journée de repos habituelle au All England Club a été abolie. Une joueuse britannique, Heather Watson, sera la première à s’exécuter sur le court central à cette occasion. Elle affrontera l’Allemande Jule Niemeier.

D’autre part, la cinquième tête de série, Carlos Alcaraz, croisera le fer avec l’Italien Jannik Sinner, puis Djokovic couronnera la journée en affrontant le Néerlandais Tim van Rijthoven.

Federer de retour à Wimbledon

Par ailleurs, Roger Federer était de retour à Wimbledon tandis que le All England Club s’apprêtait à souligner le centenaire du court central.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Roger Federer

Federer a décroché huit titres en carrière sur la pelouse de Wimbledon — un record masculin en simple —, mais ne participe pas au tournoi pour la première fois depuis sa saison recrue, en 1999.

Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem a dit plus tôt cette année qu’il ne tentera pas de retour au jeu à la suite de sa plus récente intervention chirurgicale à un genou avant, au plus tôt, la fin de l’été.

Le vétéran âgé de 40 ans n’a pas joué depuis sa défaite en quarts de finale à Wimbledon l’an dernier, alors qu’il prenait part au tournoi pour la 22e fois de sa carrière.