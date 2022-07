Dabrowski et Olmos accèdent au 3 e tour du double féminin

(Londres) Gabriela Dabrowski d’Ottawa et la Mexicaine Giuliana Olmos ont accédé au troisième tour à Wimbledon, vendredi, l’emportant 7-5, 3-6 et 6-3 devant l’Ukrainienne Marta Kostyuk et la Tchèque Tereza Martincová.

La Presse Canadienne

Troisièmes têtes de séries en double, Dabrowski et Olmos ont eu le dessus 4-3 pour les bris.

Elles ont notamment pris le service de leurs rivales dans le sixième jeu de la troisième manche, prenant les commandes 4-2.

Dabrowski et Olmos ont triomphé à l’Omnium de Madrid au mois de mai.

Leurs prochaines adversaires seront Danielle Collins et Desirae Krawczyk, américaines, ou bien Marie Bouzkova et Tereza Mihalikova, Tchèque et Slovaque, respectivement.