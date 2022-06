(Wimbledon) L’Espagnol Rafael Nadal a prolongé sa séquence de succès en tournois du Grand Chelem en 2022 avec une victoire en quatre manches de 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 contre le Lituanien Ricardas Berankis dans un match de deuxième ronde des Internationaux de tennis de Wimbledon, jeudi.

Associated Press

Champion aux Internationaux de tennis d’Australie, en janvier, puis à ceux de France au début du mois, Nadal a été victime d’un bris de service dès le jeu initial de la troisième manche, sans jamais parvenir à le récupérer.

Au quatrième set, l’Espagnol, deuxième tête de série, s’est ressaisi en brisant le service de Berankis dès le deuxième jeu de la manche, en route vers une avance de 3-0 qu’il a su protéger.

Lors de sa première sortie du tournoi, Nadal avait également eu besoin de quatre manches pour se défaire de l’Argentin Francisco Cerundolo.

Au prochain tour, Nadal croisera le fer avec l’Italien Lorenzo Sonego, qui a vaincu le Français Hugo Gaston en trois manches de 7-6 (4), 6-4, 6-4.

Plus tôt jeudi, l’Australien Nick Kyrgios a aisément défait la 26e tête de série Filip Krajinovic 6-2, 6-3, 6-1.

PHOTO STEVE PASTON, ASSOCIATED PRESS Nick Kyrgios

Kyrgios affrontera au prochain tour le Grec Stefanos Tsitsipas. La quatrième tête de série a pris la mesure de Jordan Thompson 6-2, 6-3, 7-5 sur le court no 1.

Tsitsipas a atteint le troisième tour à Wimbledon pour la première fois depuis 2018. Il s’était incliné au premier tour l’an dernier et en 2019. Son meilleur résultat est une place au quatrième tour en 2018.

Par ailleurs, l’Américain Taylor Fritz s’est qualifié pour le troisième tour, tout comme le Néerlandais Botic van de Zandschulp et le Français Richard Gasquet.

L’Argentin Diego Schwartzman, 12e tête de série, n’a pas eu autant de chance et a plié bagage.

Pour sa part, l’Espagnol Roberto Bautista Agut a déclaré forfait après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19. La 17e tête de série du tournoi devait affronter le Colombien Daniel Elahi Galan au deuxième tour sur la pelouse londonienne.

Une 37e de suite

PHOTO SEBASTIEN BOZON, AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Chez les dames, la favorite Iga Swiatek a poursuivi sa route après avoir signé sa 37e victoire d’affilée.

Swiatek a évincé Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3 sur le court no 1 pour prolonger sa série de succès — la plus longue depuis celle de 37 de la Suissesse Martina Hingis en 1997.

La Polonaise affrontera maintenant la Française Alizé Cornet, qui a disposé de l’Américaine Claire Liu 6-3, 6-3.

Plus tard jeudi, la Roumaine Simona Halep, une ancienne championne à Wimbledon, a atteint la troisième ronde du tournoi et, au passage, mis fin à la carrière de Kirsten Flipkens en simple.

Halep a effacé des déficits d’un bris lors de chacune des deux manches et a mérité une victoire de 7-5, 6-4 contre la Belge de 36 ans, qui a fait savoir qu’il s’agissait de son dernier tournoi en simple.

Halep, qui participe au tournoi de Wimbledon pour la première fois depuis son triomphe, en 2019, accusait des déficits de 2-5 au premier set et de 1-4 dans le second avant de gagner cinq jeux consécutifs lors de chacune des deux manches.

En matinée, Petra Kvitova a atteint le troisième tour après avoir évincé Ana Bogdan 6-1, 7-6 (5)

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Petra Kvitova a défait Ana Bogdan 6-1 et 7-6 (5).

Kvitova menait 5-1 au deuxième set et disposait d’une balle de match alors qu’elle était au service à 5-4, mais elle a dû attendre sa deuxième pour confirmer sa victoire après que Bogdan eut expédié son revers dans le filet.

Kvitova a triomphé au All England Club en 2011 et 2014. Elle avait ensuite été attaquée au couteau, chez elle, en 2016, subissant d’importantes blessures à la main gauche — celle avec laquelle elle tient sa raquette. Elle est ensuite passée sous le bistouri et a mis plus de cinq mois à récupérer pleinement de l’attaque.

La Tchèque, qui a entamé le tournoi après avoir triomphé sur la pelouse à Eastbourne, affrontera au prochain tour l’Espagnole Paula Badosa. Cette dernière, quatrième tête de série, a pris la mesure d’Irina Bara 6-3, 6-2.

D’autre part, Karolina Pliskova, la sixième tête de série, a été surprise 3-6, 7-6 (4) et 6-4 par la favorite locale, Katie Boulter, lors du premier match sur le court principal.

Boulter, une invitée, affrontera Harmony Tan au prochain tour. Tan a battu la détentrice de sept titres en carrière à Wimbledon, Serena Williams, au premier tour, avant d’enchaîner avec une victoire de 6-3, 6-4 contre la 32e tête de série Sara Sorribes Tormo jeudi.

Enfin, l’Américaine de 18 ans Coco Gauff, finaliste des plus récents Internationaux de France, a vaincu la Roumaine Mihaela Buzarnescu 6-2, 6-3.