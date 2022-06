(Wimbledon) Petra Kvitova a atteint le troisième tour du tournoi de Wimbledon après avoir évincé Ana Bogdan 6-1, 7-6 (5), jeudi.

La Presse Canadienne

Kvitova menait 5-1 au deuxième set et disposait d’une balle de match alors qu’elle était au service à 5-4, mais elle a dû attendre sa deuxième pour confirmer sa victoire après que Bogdan eut expédié son revers dans le filet.

Kvitova a triomphé au All England Club en 2011 et 2014. Elle avait ensuite été attaquée au couteau, chez elle, en 2016, subissant d’importantes blessures à la main gauche — celle avec laquelle elle tient sa raquette. Elle est ensuite passée sous le bistouri et a mis plus de cinq mois à récupérer pleinement de l’attaque.

La Tchèque, qui a entamé le tournoi après avoir triomphé sur la pelouse à Eastbourne, affrontera au prochain tour l’Espagnole Paula Badosa. Cette dernière, quatrième tête de série, a pris la mesure d’Irina Bara 6-3, 6-2.

D’autre part, Rafael Nadal, Coco Gauff et la finaliste du tournoi l’an dernier, Karolina Pliskova, doivent disputer leur match de deuxième tour un peu plus tard aujourd’hui.

La favorite du tournoi, Iga Swiatek, doit aussi s’exécuter.

Pliskova, la sixième tête de série, affrontera la favorite locale, Katie Boulter, lors du premier match sur le court principal. Ce sera ensuite au tour de Nadal, la deuxième tête de série, contre Ricardas Berankis. « Rafa » a gagné les deux premiers tournois majeurs de la saison, portant son total en carrière à 22.

De son côté, Gauff a rendez-vous avec la Roumaine Mihaela Buzarnescu. L’Américaine âgée de 18 ans fut finaliste des Internationaux de France, plus tôt ce mois-ci.

Swiatek, la championne de Roland-Garros, convoitera pou sa part une 37e victoire de suite contre la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove. Elles joueront sur le court no 1.

Enfin, l’Espagnol Roberto Bautista Agut a déclaré forfait après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

La 17e tête de série du tournoi devait affronter le Colombien Daniel Elahi Galan au deuxième tour sur la pelouse londonienne.