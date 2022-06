Ils seront 128 joueurs au départ du tournoi de Wimbledon. Un seul l’emportera. Même si aucun point ne sera accordé cette année, ils seront quatre à pouvoir réellement rêver aux grands honneurs. Appelons-les les quatre fantastiques.

Nicholas Richard La Presse

Novak Djokovic, alias La Chose

Il l’a prouvé au cours des derniers mois, Novak Djokovic est un personnage unique, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Cependant, il n’y a pas de joueurs plus solides que lui depuis quatre ans. Même s’il vient tout juste d’être détrôné du premier rang mondial, il demeure le favori pour gagner le tournoi et ainsi triompher pour la septième fois au All England Club. Force et résistance sont deux des plus grandes qualités de Djoko et il pourra manifestement en tirer profit, surtout dans un tableau amoindri par l’absence des Daniil Medvedev et Alexander Zverev (blessé au pied). Lorsqu’il est dans sa zone, le Serbe est pratiquement invincible. Il est toujours en quête de son 21e titre en tournois du Grand Chelem et s’il devait y arriver, il s’agirait de son 4e consécutif à Wimbledon. Djokovic a été disqualifié des Internationaux d’Australie et il a été éliminé en quarts de finale à Roland-Garros par Rafael Nadal. Les deux pourraient se retrouver en finale. Le Serbe n’a pas joué depuis cette défaite à la porte d’Auteuil.

Rafael Nadal, alias la torche humaine

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Le matador est parvenu à renaître de ses cendres en début d’année, après avoir raté toute la fin de la dernière saison. Le feu sacré brûle toujours chez l’Espagnol qui a remporté les deux premiers tournois majeurs de la saison, en Australie et à Roland-Garros, pour la première fois de sa carrière. Contre toute attente, Nadal a pris une avance de deux sur Novak Djokovic et Roger Federer au sommet des plus grands champions de l’histoire chez les hommes, avec 22 victoires en tournois majeurs. Le prodige a fait ses débuts à Wimbledon en 2003, et depuis, il est devenu l’un des plus grands ambassadeurs de son sport. Il est en quête du Grand Chelem, exploit inédit depuis 1969. Malgré une douleur récurrente à un pied qui lui fait souffrir le martyre, Nadal a un peu fait sa tête brûlée en participant au dernier tournoi de Roland-Garros. Il est passé à travers grâce à de nombreuses injections. Il semble plus motivé que jamais et il est prêt à tout pour laisser une marque indélébile sur son sport, quel qu’en soit le prix. Il est la deuxième tête de série du tournoi.

Félix Auger-Aliassime, alias M. Fantastique

PHOTO JOHN SIBLEY, ARCHIVES REUTERS Félix Auger-Aliassime

Tout le monde le dit, sans exception : Félix Auger-Aliassime est un véritable gentleman. Un garçon mature, responsable et qui commande le respect de tous, malgré ses 21 ans. Ce qu’on dit moins, en revanche, c’est qu’il a d’extraordinaires chances de remporter son premier titre en tournois du Grand Chelem à Wimbledon. Il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs au monde. Souvenez-vous de son match de quarts de finale contre Daniil Medvedev en Australie, en janvier, ou contre Nadal à Roland-Garros plus récemment. Le service du Québécois et son agilité au filet lui permettront de bien faire dans un tournoi qu’il affectionne tout particulièrement. Auger-Aliassime a un talent hors du commun et un calme olympien. Avec déjà un titre en poche cette saison, il est la sixième tête de série et possiblement le quatrième meilleur joueur sur gazon présent au tournoi. Il a atteint les quarts de finale l’année dernière et même si sa saison sur gazon a été en dents de scie, le Québécois pourrait en rendre fiers plus d’un d’ici deux semaines.

Matteo Berrettini, alias La femme invisible

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, ARCHIVES REUTERS Matteo Berrettini

Bien sûr, Matteo Berrettini est un homme. Maintenant que ce dossier réglé, il était difficile de prévoir la manière dont il allait revenir après une absence de trois mois en raison d’une blessure à une main. L’Italien a été, en effet, pratiquement invisible depuis le début de la saison. Il a perdu en demi-finale des Internationaux d’Australie contre Nadal, mais après, silence radio, ou presque. Finalement, l’athlète de 26 ans est revenu sur gazon à Stuttgart, sans attente, et a fini par gagner le tournoi contre Andy Murray. La semaine suivante, au tournoi de Queen’s, il a remporté les grands honneurs pour la deuxième année consécutive. À le voir aller l’année dernière jusqu’en finale du tournoi de Wimbledon, et après ce retour au jeu spectaculaire, force est d’admettre que Berrettini est taillé pour le jeu sur gazon et qu’il pourrait atteindre aisément le carré d’as la semaine prochaine. Il sera la huitième tête de série et même s’il a un tempérament relativement calme, il a beaucoup de caractère et il peut générer énormément de puissance du haut de ses six pieds et cinq pouces.