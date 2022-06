(Wimbledon) Serena Williams effectuera son retour à Wimbledon en affrontant Harmony Tan, une Française de 24 ans qui occupe le 113e rang mondial et présente un palmarès en carrière de 2-6 en Grand Chelem.

Howard Fendrich Associated Press

La place occupée par Williams au tableau féminin était l’élément le plus attendu du tirage au sort, vendredi, au All England Club. Il s’agit de sa première présence en simple dans un tournoi depuis qu’elle s’est blessée à la jambe droite et a abandonné lors du premier set de son match de premier tour sur le court central il y a un an.

En raison de son manque d’activité ces 12 derniers mois, Williams — qui a été no 1 au classement — ne figure pas parmi les 1200 meilleures joueuses de la WTA cette semaine et le tirage au sort aurait pu la placer n’importe où dans le tableau et contre n’importe quel adversaire au premier tour. Elle a fait son retour sur le circuit cette semaine seulement en disputant deux matchs de double lors d’un tournoi préparatoire en Angleterre et a bénéficié d’une invitation pour jouer à Wimbledon.

Alors que le palmarès de l’Américaine de 40 ans devrait lui conférer un classement, le All England Club adhère désormais strictement au classement pour déterminer comment il sélectionne les joueurs.

PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Serena Williams a fait équipe avec Ons Jabeur cette semaine en double à Eastbourne.

Williams a remporté sept titres à Wimbledon, parmi son total de 23 titres en simple du Grand Chelem, un record de l’ère professionnelle. Tan, quant à elle, fera ses débuts au tournoi sur gazon.

Si Williams parvient à vaincre Tan, son prochain match pourrait être contre Sara Sorribes Tormo, qui est classée 32e mais n’a jamais franchi le deuxième tour du All England Club ou le troisième tour d’un tournoi majeur en 19 matchs.

Le troisième tour mettrait potentiellement Williams face à une adversaire plus coriace : Karolina Pliskova, sixième tête de série, qui a été la finaliste contre Ashleigh Barty l’année dernière à Wimbledon et a également atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2016 — défaisant Williams en demi-finale.

Barty a pris sa retraite à 25 ans en mars et ne défendra donc pas son titre lors de l’ouverture du tournoi, lundi. Cela laisse également ouverte la question de savoir quelle joueuse féminine aura l’honneur de jouer le premier match sur le court central, mardi, un créneau traditionnellement réservé à la championne de l’année précédente.

Les deux choix les plus probables semblent être Iga Swiatek, no 1, qui est présentement sur une séquence de 35 victoires consécutives et vient de remporter le titre à Roland-Garros, ou Simona Halep, qui a remporté le trophée 2019 à Wimbledon, face à Williams en finale, mais n’a pas eu l’occasion de lancer le tournoi sur le court central en 2020, lorsque le tournoi a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ou en 2021, car elle était blessée et incapable de jouer.

La Canadienne Bianca Andreescu, finaliste au tournoi de Bad Homburg, affrontera l’Américaine Emina Bektas, issue des qualifications. Rebecca Marino disputera son premier match contre le Polonaise Kataryzyna Kawa.

FAA contre Nadal en quarts ?

Chez les hommes, le Québécois Félix Auger-Aliassime, sixième tête de série, entamera son tournoi contre l’Américain Maxime Cressy. Le joueur de 21 ans est dans la portion du tableau où il pourrait retrouver l’Espagnol Rafael Nadal en quarts de finale. Les deux se sont affrontés en huitièmes de finale à Roland-Garros cette année, Nadal l’emportant en cinq manches. Denis Shapovalov, no 13, a pour sa part rendez-vous avec le Français Arthur Rinderknech au premier tour.

PHOTO JOHN WALTON, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Novak Djokovic, qui a remporté son troisième titre consécutif à Wimbledon — et sixième au total — l’année dernière, aura l’honneur de lancer les activités sur le court central lundi, lorsqu’il affrontera le Sud-Coréen Kwon Soon-woo, 75e joueur mondial.

Bien que Djokovic ait glissé au troisième rang du classement, il fait figure de première tête de série du tableau masculin parce que Daniil Medvedev, no 1, et Alexander Zverev, no 2, sont absents. Medvedev est Russe, et tous les joueurs de ce pays et de la Biélorussie ont été interdits par le All England Club à cause de la guerre en Ukraine. Zverev est en convalescence après s’être déchiré les ligaments du pied droit lors de sa demi-finale à Roland-Garros contre Nadal, qui a remporté son 14e titre là-bas et amélioré le record masculin de 22e au total dans les tournois majeurs.

Le tirage au sort par ailleurs déterminé que Andy Murray, qui a remporté deux de ses trois titres du Grand Chelem à Wimbledon, affrontera James Duckworth au premier tour.