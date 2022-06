(Bad Homburg Vor Der Höhe) Bianca Andreescu a obtenu son billet pour sa première finale en plus d’un an lorsque Simona Halep a déclaré forfait avant leur match demi-finale au tournoi de Bad Homburg en raison d’une blessure au cou.

Associated Press

Pour sa première finale sur gazon, Andreescu affrontera Alizé Cornet ou Caroline Garcia, samedi.

« Je suis désolée d’avoir dû me retirer aujourd’hui avant mon match demi-finale, a écrit Halep sur Instagram. Mais malheureusement, je me suis réveillée ce matin avec un mal de cou et cela ne me permet pas de jouer au mieux de mes capacités. »

Andreescu, âgée de 22 ans, a éliminé la favorite Daria Kasatkina 6-4, 6-1 en quarts de finale.

Le dernier titre de la Canadienne remonte à sa victoire aux Internationaux des États-Unis en 2019, lorsqu’elle a vaincu Serena Williams. Sa dernière finale était contre Ashleigh Barty à Miami en avril 2021, lorsqu’elle a abandonné avec une blessure à la cheville.

Andreescu, qui a pris du temps pour se ressourcer et travailler sur sa santé mentale, a raté les Internationaux d’Australie avant de revenir sur le circuit en avril.