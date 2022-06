(Wimbledon) Cette fois, Novak Djokovic et Rafael Nadal ne sont pas dans la même moitié du tableau.

Associated Press

Le tournoi de Wimbledon a annoncé ses têtes de série, mardi, et Djokovic et Nadal sont respectivement les no 1 et no 2 du tableau masculin en raison de l’absence de Daniil Medvedev et d’Alexander Zverev.

Medvedev, au sommet du classement, ne peut participer au tournoi londonien en raison de la décision du All England Club de ne pas autoriser les joueurs de Russie ou de la Biélorussie de participer à l’évènement en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Medvedev est russe. Zverev, no 2 mondial, est absent en raison d’une blessure à la cheville.

En conséquence, Djokovic et Nadal héritent des deux premières têtes de série et ne peuvent pas se rencontrer avant la finale. Ce n’était pas le cas à Roland-Garros le mois dernier, lorsque Nadal a vaincu Djokovic en quarts de finale pour remporter un 22e titre du Grand Chelem, un record chez les hommes.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est classé sixième tête d’affiche, tout juste devant le Polonais Hubert Hukacz, vainqueur de Medvedev en finale à Halle dimanche. Denis Shapovalov, qui a perdu cinq matchs consécutifs depuis sa victoire contre Nadal à Rome, est classé au 13e rang.

Il y aura une championne de 23 titres du Grand Chelem dans le tableau féminin en la personne de Serena Williams, mais elle ne sera pas tête de série.

Le tirage au sort est prévu vendredi et le tournoi commence lundi.

Depuis 2021, les têtes de série du simple masculin et féminin sont établies en fonction du classement mondial.

Williams n’a pas joué en compétition depuis son abandon pendant son match de premier tour à Wimbledon l’an dernier. Elle a reçu une invitation pour le tournoi en simple et elle pourrait donc affronter n’importe qui au premier tour.

La Polonaise Iga Swiatek, no 1 mondiale, est première tête de série du tableau féminin.

Rappelons que Leylah Fernandez ne sera pas à Wimbledon en raison d’une blessure au pied droit. La Lavalloise vise un retour au jeu lors du tournoi de Washington, début août.