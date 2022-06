(Londres) Finalement, Serena Williams participera aux Internationaux de tennis de Wimbledon en 2022. Les responsables du All England Club ont annoncé mardi que l’Américaine de 40 ans avait reçu un laissez-passer en vue du simple féminin.

Howard Fendrich Associated Press

Williams n’a pas disputé un tournoi en compétition depuis qu’elle s’est blessée à la première manche de son match de premier tour au All England Club il y a un an. Et son nom ne figurait pas sur la liste des inscriptions du simple féminin publiée par le tournoi du Grand Chelem sur gazon plus tôt ce mois-ci.

Toutefois, Williams est l’une des six joueuses à avoir reçu un laissez-passer pour le simple féminin, mardi. Les autres sont Katie Boulter, Jodie Burrage, Sonay Kartal, Yuriko Miyazaki et Katie Swan, toutes des Britanniques.

Deux autres femmes se verront présenter des laissez-passer « au moment venu », ont aussi fait savoir les responsables du All England Club.

Ces derniers ont également dévoilé l’identité de sept des huit joueurs qui ont reçu des invitations en vue du simple masculin. L’une d’elles est allée au Suisse Stanislas Wawrinka, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem en carrière.

Le tournoi commencera officiellement le 27 juin.

Plus tôt mardi, Williams avait affiché une photo de ses chaussures blanches sur ce qui semble être un terrain en gazon et le message : « SW et SW19. C’est un rendez-vous. 2022. On se voit là-bas. Allons-y. »

« SW » représente ses initiales, bien sûr, et « SW19 » est le code postal de Wimbledon.

Williams a remporté sept de ses 23 championnats majeurs en simple à Wimbledon, un record de l’ère professionnelle, son dernier en 2016.

Williams y a été finaliste en 2018 et 2019 (le tournoi a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus).

En 2021, Williams a glissé sur l’herbe, se blessant à la jambe droite, ce qui l’a obligée à son deuxième abandon seulement pendant un match dans n’importe quel tournoi du Grand Chelem et le premier depuis 1998.

En raison de son inactivité depuis cette blessure, Williams — une ancienne numéro un mondiale — occupe cette semaine le 1208e rang au classement de la WTA. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas été placée automatiquement dans le tableau du tournoi.