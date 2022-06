(Paris) Le Russe Daniil Medvedev occupe à nouveau la place de N.1 mondial, cette fois devant l’Allemand Alexander Zverev, pour la première fois N.2, au détriment du Serbe Novak Djokovic qui recule au 3e rang du classement ATP publié lundi.

Agence France-Presse

Âgé de 26 ans, Medvedev avait déjà brièvement occupé cette place de N.1 durant deux semaines fin février et début mars.

Il s’agit en revanche d’une première pour Zverev, 25 ans, qui a été classé à la troisième place mondiale pendant 56 semaines cumulées depuis novembre 2017.

Djokovic, vainqueur de Roland-Garros en 2021, a été éliminé en quarts de finale de l’édition 2022 par l’Espagnol Rafael Nadal, qui reste lui 4e mondial, mais désormais à seulement 245 points derrière son grand rival.

Le Serbe, solide N.1 en fin d’année 2021, a en outre été empêché de disputer l’Open d’Australie en janvier en raison d’un imbroglio juridique sur une exemption médicale concernant sa non-vaccination contre la COVID-19.

Il faut remonter à octobre 2018 pour voir Djokovic ne pas être à un des deux premiers rangs de la hiérarchie du circuit ATP.

Finaliste malheureux à Paris, le Norvégien Casper Ruud atteint son meilleur classement en carrière au 5e rang mondial, en progression d’une place devant le Grec Stefanso Tsitsipas.

Dans le reste du Top 20, le Polonais Hubert Hurkacz s’empare de la 12e position du classement en lieu et place de l’Italien Jannik Sinner.

Et le Canadien Denis Shapovalov (CAN) dépasse l’Argentin Diego Schwartzman à la 15e place.

Du côté des Français, Gaël Monfils, forfait à Roland-Garros, demeure le N.1 tricolore, au 24e rang.

Si Ugo Humbert perd deux places, au 50e rang, Benjamin Bonzi, 52e, et Arthur Rinderknech, 55e, gagnent respectivement six et cinq places, à la faveur de leur parcours à Stuttgart.

Classement ATP après les matchs disputés lundi

1. Daniil Medvedev (RUS) 7950 points (+1)

2. Alexander Zverev (GER) 7075 (+1)

3. Novak Djokovic (SRB) 6770 (-2)

4. Rafael Nadal (ESP) 6525

5. Casper Ruud (NOR) 5050 (+1)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4945 (-1)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 4893

8. Andrey Rublev (RUS) 4125

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3895

10. Matteo Berrettini (ITA) 3570

11. Cameron Norrie (GBR) 3455

12. Hubert Hurkacz (POL) 3258 (+1)

13. Jannik Sinner (ITA) 3185 (-1)

14. Taylor Fritz (É.-U.) 2920

15. Denis Shapovalov (CAN) 2473 (+1)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2325 (-1)

17. Marin Cilic (CRO) 2130

18. Reilly Opelka (USA) 2100

19. Pablo Carreño (ESP) 1965

20. Roberto Bautista (ESP) 1858