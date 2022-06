Quand la guerre a éclaté en Ukraine, Doris Gagné a aussitôt repensé à la championne des Internationaux de tennis juniors de 2017. C’est elle qui hébergeait Marta Kostyuk, une joueuse ukrainienne, lorsqu’elle a remporté le tournoi de Repentigny.

« Ç’a été une expérience extraordinaire », lance Doris Gagné, qui garde toujours contact avec la famille Kostyuk. Marta Kostyuk vit à Monaco depuis un peu plus d’un an, mais plusieurs de ses proches sont toujours à Kyiv, capitale d’Ukraine.

« Ça doit être tellement difficile pour elle de se concentrer avec ce qui arrive dans son pays », souligne Doris Gagné, qui correspond occasionnellement avec Talyna Kostyuk, la mère de Marta. Celle-ci était aussi logée chez Mme Gagné, en 2017, puisqu’elle entraînait sa fille. Après le déclenchement de la guerre, Talyna s’est réfugiée à Monaco elle aussi.

Marta Kostyuk s’est pointée à Repentigny, il y a cinq ans, comme l’une des têtes d’affiche du tournoi. Elle avait remporté l’Open junior d’Australie quelques mois plus tôt. « Je savais qu’elle était une tête de série, mais je n’imaginais pas qu’elle se rendrait aussi loin, se rappelle Mme Gagné. Elle gagnait sans cesse ! Ç’a été un tellement beau spectacle. C’était très excitant. »

Toute la semaine, Doris Gagné a cuisiné des crêpes avec du sirop d’érable québécois à la demande de la joueuse ukrainienne. Elle a aussi préparé un gâteau pour l’anniversaire de Talyna. « Je ne savais pas trop si c’était une tradition en Ukraine, mais le soir, quand “on” a fini de jouer, on a fait une petite fête à la maison. On a mis des chandelles sur le gâteau et on lui a chanté “bonne fête”. »

Doris Gagné a offert une blouse à la fêtée. Talyna lui a donné une clochette aux couleurs de l’Ukraine en échange. Le cadeau est d’ailleurs toujours exposé dans un meuble à vitrines du salon de Mme Gagné.

Doris Gagné parle au « on » parce qu’elle sent qu’elle a formé une équipe avec le duo Kostyuk. « Je n’ai pas manqué un seul des matchs de Marta jusqu’au dimanche. Je suis une vraie fan de tennis », explique-t-elle.

Quand Marta s’est emparée du titre junior, l’adolescente s’est adressée aux spectateurs qui assistaient à la finale. Elle a dit souhaiter se retrouver parmi les meilleures joueuses du monde et se sentir fière d’ajouter son nom à la liste des gagnants de Repentigny. L’athlète, qui est actuellement 66e au classement de la WTA, a aussi pris un moment pour remercier Doris Gagné.

« Elle m’a remerciée devant tout le monde dans le stade », raconte la retraitée, encore émue. « Elle a dit à quel point elle avait été bien accueillie, que j’avais été une famille pour elle et qu’elle ne m’oublierait jamais. »

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, Doris Gagné prie sans cesse pour que la famille Kostyuk reste en sécurité. Et elle non plus n’oubliera jamais Marta et Talyna.