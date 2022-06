Le temps passe, mais certaines choses refusent de changer. Comme Rafael Nadal qui remporte une autre finale à Roland-Garros. Pour une quatorzième fois. Il a vaincu aisément son digne héritier Casper Ruud en trois manches de 6-3, 6-3 et 6-0.

Nicholas Richard La Presse

Il y a très peu de certitudes en ce bas monde. La mort, les impôts, le lever du soleil et les publicités de sites de paris sportifs pendant un match de hockey en sont quelques-unes. Un titre de Nadal à Roland-Garros en est une autre.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS Rafael Nadal

Tout était en place pour une finale relevée dimanche matin. Nadal, reposée grâce au forfait d’Alexander Zverev en demi-finale, contre Casper Ruud, un jeune Norvégien de 23 ans, huitième mondiale et dauphin de l’Espagnol sur terre battue.

Or, cette finale sur le court Philippe-Chatrier n’a pas été aussi spectaculaire qu’espérée. Nadal a été fumant, constant et époustouflant. Nadal a été gagnant. Comme s’il ne savait être autrement sur la terre battue de Paris.

Avec ce triomphe, Nadal ajoute à sa légende. Ce 14e titre à Roland-Garros est son 22e titre Grand Chelem. Il prend donc une avance de deux sur Novak Djokovic et Roger Federer. Une domination d’autant plus étonnante du fait qu’il y a quelques années, la santé du toréador était si fragile qu’on pouvait croire qu’il serait le moins victorieux du Big Three. Il n’en est rien aujourd’hui. Il porte aussi sa fiche à 112 victoires et seulement trois défaites aux Internationaux de France depuis le début de sa carrière. Il a remporté chacune des 14 finales qu’il a disputées.

« Vous me faites sentir comme à la maison », a lancé Nadal à la foule lors de la présentation du trophée.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Rafael Nadal

Le mot « incroyable » est probablement le plus galvaudé de la langue de Molière. Tout ce qui a été décrit comme étant incroyable a été vécu. C’est donc croyable, perceptible et véridique. Ce 14e titre de Nadal est donc tout sauf incroyable. La stupéfaction est devenue de l’admiration pour bien des amateurs de tennis devant le plus grand joueur de l’histoire sur terre battue.

C’est difficile de décrire ce que je ressens. Je n’aurais jamais cru possible être compétitif à 36 ans et de rempoter, encore, le titre le plus important de ma carrière. Rafael Nadal

D’autant plus qu’avec sa blessure au pied qui lui avait fait manquer la fin de la dernière saison et qui avait mis un terme à son tournoi à Rome contre Denis Shapovalov, il est difficile de savoir ce que lui réserve l’avenir : « Je vais continuer à me battre pour essayer de continuer. »

Sans équivoque

Casper Ruud aurait très bien pu infliger une quatrième défaite à Nadal à Paris, mais la tâche était colossale.

Ruud avait connu un très bon tournoi avant la finale. Il avait disposé d’adversaires dangereux et il avait déjà deux titres cette saison sur la poussière rouge.

Ruud est un amoureux du jeu, un passionné de l’histoire du tennis. Ça lui a joué des tours en début de match, car il a semblé impressionné, presque intimidé par la grandeur du moment. D’affronter son idole, en finale de son tournoi préféré, devant une foule dont il a fait partie il y a quelques années à peine.

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

Ses jambes étaient molles et son temps de réaction réduit. Il arrivait en retard régulièrement sur les balles de Nadal, si bien qu’il en a envoyé plusieurs dans le filet, ou bien ses attaques manquaient de punch. Pourtant, Ruud a l’un des coups droits les plus fusants sur le circuit. Considérant que Nadal a le pied gauche en compote, le fait que le champion se soit rendu sans difficulté à chacune de ses balles confirme le manque de vigueur du Norvégien.

Il a même mené 3-1 à un certain moment au deuxième set, mais Nadal en avait vu d’autres. Il a gagné les cinq jeux suivants pour s’emparer de la manche.

Nadal était en mission et tous les soupçons qu’on avait à son égard concernant sa condition physique ont été dissipés. Il était en jambes, ses frappes étaient lourdes et précises. Il a gagné la troisième manche 6-0.

« Je dois absolument féliciter Rafa. On sait tous à quel point tu es un grand champion. Maintenant, je sais ce que c’est de jouer contre toi en finale. Je sais que ce n’est pas facile et que je sais que je ne suis pas non plus ta première victime », a lancé à la blague Ruud après le match.

Après avoir remporté les Internationaux d’Australie en janvier, l’Espagnol s’empare du deuxième Grand Chelem de la saison. Une première dans sa longue carrière.