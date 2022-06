Ça fait maintenant deux ans que les organisateurs de l’Omnium Banque Nationale doivent négocier avec des difficultés et des restrictions indépendantes de leur volonté. Cette année, retour à la normale. Avec en prime une potentielle victoire d’un Québécois, ce qui contribue certainement à la vente de billets.

Nicholas Richard La Presse

Jamais dans son histoire l’Omnium Banque Nationale n’avait pu espérer qu’un Québécois soulève le trophée du vainqueur le dimanche après-midi. Cette année, avec Félix Auger-Aliassime, c’est non seulement possible, mais aussi envisageable.

Tous les astres sont alignés pour Eugène Lapierre, vice-président du tennis professionnel chez Tennis Canada et grand manitou du tournoi. Les gradins pourront être remplis au maximum, le port du masque n’est plus un enjeu et un Québécois brille sur la scène internationale. La vente de billets ne pouvait que bien aller.

À l’approche du tournoi, qui aura lieu du 5 au 14 août au stade IGA de Montréal, la vente va bon train et la tendance actuelle bat même des records. L’édition 2019 avait atteint des sommets historiques, mais l’édition 2022 devrait établir de nouvelles marques.

Auger-Aliassime est bon pour le tennis d’ici

Les billets s’envolent comme des petits chauds et cela est attribuable évidemment à l’effervescence du tennis de manière globale au Québec et au Canada, mais aussi et surtout au succès que connaît Félix Auger-Aliassime.

Depuis le début de la saison, l’athlète de 21 ans a aidé le Canada à gagner la Coupe ATP, atteint les quarts de finale aux Internationaux d’Australie, remporté son premier titre sur le circuit de l’ATP à Rotterdam, s’est incliné au quatrième tour à Roland-Garros contre Rafael Nadal et atteint le neuvième rang mondial.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Eugène Lapierre, vice-président du tennis professionnel chez Tennis Canada

[Félix Auger-Aliassime] est formidable à voir. Le niveau qu’il nous a montré, il peut jouer dans le top 5 ou même top 4 mondial. Il a joué des matchs âprement disputés contre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Eugène Lapierre, vice-président du tennis professionnel chez Tennis Canada

Selon lui, Auger-Aliassime a bien progressé, son jeu est de plus en plus complet et il répond « complètement aux attentes ». Cependant, il admet que le héros local devra négocier avec une tonne de pression. C’est le revers de la médaille. Il croit toutefois qu’il sera en mesure de bien performer.

C’est aussi ce qu’anticipent les amateurs. Du moins, c’est ce qu’indique la vente de billets.

« On est toujours contents de voir les meilleurs joueurs au monde, mais là Félix est dans le top 10 et il va y rester », a-t-il ajouté.

Le retour de Shapovalov ?

Même si Denis Shapovalov en a arraché depuis un an, M. Lapierre rappelle qu’il ne faut jamais l’écarter ou le compter pour battu. Après tout, c’est à Montréal, lors d’une chaude soirée du mois d’août, que sa carrière a pris son envol après avoir défait Rafael Nadal, contre toute attente.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Denis Shapovalov à la Coupe Rogers à Montréal en 2019

« Denis peut aussi rivaliser avec les meilleurs joueurs au monde, même s’il a des hauts et des bas », a-t-il ajouté.

Actuellement posté au 15e rang mondial, il pourrait se faufiler et renverser la vapeur à Montréal, une fois de plus.