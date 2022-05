Cori Gauff a défait Sloane Stephens 7-5 et 6-2.

(Paris) Roland-Garros aura au moins une finaliste inédite. Cori Gauff, 18 ans, s’est qualifiée mardi après-midi pour sa première demi-finale en Grand Chelem où elle affrontera une autre novice à ce niveau, l’Italienne Martina Trevisan.

Agence France-Presse

L’Américaine, plus jeune concurrente encore en lice dans le tournoi, a dominé sa compatriote Sloane Stephens, 7-5, 6-2.

L’année dernière, Gauff, qui s’était révélée en 2019 en atteignant les 8es de finale à Wimbledon à seulement 15 ans en sortant des qualifications, avait déjà atteint les quarts à Paris.

Elle a cette année grimpé une marche supplémentaire. Bien que de 11 ans plus jeune que Stephens et que moins expérimentée en Grand Chelem, c’est bien Gauff qui s’est montrée la plus autoritaire face à la lauréate de l’US Open 2017, qui retrouvait les quarts d’un Majeur pour la première fois depuis trois ans.

Malgré une certaine nervosité au moment de conclure, Gauff s’est imposée en 1 h 30.

« C’était vraiment un challenge mental aujourd’hui. La dernière fois que je l’ai jouée, j’avais perdu, donc je suis contente que cela ait été différent aujourd’hui », a déclaré Gauff, expliquant avoir tiré les leçons de sa défaite en quarts à Paris l’an dernier.

« Ç’a été dur, mais cela m’a rendue plus forte », a-t-elle expliqué.

Trevisan, 59e joueuse mondiale, s’était, elle, qualifiée un peu plus tôt en venant à bout d’une autre jeune pépite, la Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans et finaliste en septembre des Internationaux des États-Unis, 6-2, 6-7 (7/3), 6-3.