(Toronto) Aleksandra Wozniak sera intronisée au Temple de la renommée du tennis canadien.

La Presse Canadienne

L’athlète de Blainville y est admise comme joueuse à sa première année d’admissibilité.

Elle sera accompagnée dans la cuvée 2022 de Tom Tebbutt, une personnalité des médias qui a couvert le tennis canadien pendant plus de 45 ans, et de Ron Ghitter, qui a contribué à la croissance du tennis au Canada en tant que joueur, entraîneur et membre du conseil d’administration de Tennis Canada.

Tebbutt et Ghitter seront admis dans la catégorie des bâtisseurs.

Au cours de sa carrière de 13 ans, Wozniak s’est hissée au 21e rang du classement de la WTA (2009), a conquis un titre en simple sur le circuit de la WTA et 12 autres de l’ITF.

Sur la scène internationale, Wozniak a été l’une des meilleures joueuses canadiennes, compilant un palmarès de 40-12 en Fed Cup (maintenant la Coupe Billie Jean King), le plus de victoires d’une Canadienne à cette compétition.

« Je suis ravie ! a confié Wozniak dans un communiqué. C’est un très grand honneur d’être admise au Temple de la renommée. Cela signifie beaucoup pour moi.

« Représenter le Canada dans le monde entier a été un véritable privilège. J’ai tout donné pour défendre les couleurs de mon pays et je chérirai toujours les magnifiques souvenirs que je me suis créés grâce à mon sport. »

Wozniak et Tebbutt seront honorés à l’Omnium Banque Nationale présenté à Montréal au mois d’août, alors qu’on soulignera l’intronisation de Ghitter en Alberta dans le cadre du Challenger Banque Nationale de Calgary, en novembre prochain.