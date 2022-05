Photo Christophe Ena, Associated Press

Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se font montrer la porte de sortie

(Paris) Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, et Daniil Medvedev, 2e mondial, ont tous deux été éliminés dès les 8es de finale lundi.

Agence France-Presse

Le finaliste sortant Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, a été éliminé dès les 8es de finale lundi 7-5, 3-6, 6-3, 6-4, par le jeune espoir danois Holger Rune (40e) qui atteint pour la première fois les quarts d’un tournoi du Grand Chelem.

« C’est incroyable ! J’étais très nerveux sur la fin et le public a été génial », s’est exclamé le juvénile Danois qui affrontera mercredi le Norvégien Casper Ruud (8e) pour tenter de se hisser dans le dernier carré de son tout premier Majeur sur terre battue.

« J’étais nerveux, mais je savais que je devais continuer d’appliquer mon plan de jeu si je voulais avoir une chance », a ajouté le juvénile joueur au sujet de la remontée de son adversaire dans la 4e manche.

Après un échange de services en début de premier set, Rune a réussi le bris décisif sur un magnifique passing court-croisé alors que Tsitsipas dirigeait l’échange, pour mener 6-5 et servir pour le set. Le Danois s’est offert deux premières balles de manche, mais n’a conclu que sur la troisième.

Photo YVES HERMAN, REUTERS Holger Rune

Rune a été nettement plus efficace que Tsitsipas dans cette première manche : il a converti les deux balles de break obtenues (contre une sur trois pour Tsitsipas) et a réussi 18 coups gagnants pour 12 fautes directes contre 12 et 14 pour son adversaire.

Les ratios se sont inversés dans le deuxième set : Tsitsipas a concrétisé la seule balle de break qu’il a eue, pour se détacher 5-3 et égaliser à un set partout sur un jeu blanc conclu par un as, quand Rune a manqué les trois obtenues (lorsqu’il a mené 40-0 à 1-1). Et le Grec a réussi 8 coups gagnants pour 5 fautes directes contre 9 et 11 pour son adversaire.

Le troisième manche était très équilibré jusqu’à ce que Tsitsipas ne réalise un très mauvais jeu de service (deux doubles fautes et une faute directe) pour concéder un break blanc (2-4). Rune a tranquillement conservé son avantage pour mener deux manches à un.

Premier Danois en quarts

Dans le quatrième manche, il a pris deux fois la mise en jeu de Tsitsipas et servi pour le match à 5-2.

Mais le Grec a marqué 8 points d’affilée pour revenir à 5-4, obligeant Rune à servir une seconde fois pour le match.

De nouveau, Tsitsipas a eu trois balles pour égaliser à 5-5, mais Rune les a balayées en s’appuyant sur un excellent service et s’est imposé sur sa première balle de match.

Avec Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dans la moitié haute du tableau masculin, Tsitsipas faisait figure de grand favori dans la partie basse.

Il avait signé jusque-là une grosse saison sur terre battue : il s’est imposé au Masters 1000 de Monte-Carlo, comme en 2021, a atteint les demi-finales à Madrid et la finale à Rome.

De son côté, Rune est le premier Danois de l’histoire à atteindre les quarts à Roland-Garros depuis la création du tournoi en 1925. Il est également le premier Danois à se hisser à ce stade d’un Majeur depuis Jan Leschly qui avait atteint les demies aux Internationaux des États-Unis de 1967.

Medvedev surclassé par Cilic

Photo DYLAN MARTINEZ, REUTERS Marin Cilic

Le N.2 mondial Daniil Medvedev a été surclassé en huitièmes de finale de Roland-Garros par le Croate Marin Cilic, ex-N. 3 mondial aujourd’hui 23e, 6-2, 6-3, 6-2 en 1 h 45 min lundi soir.

Le Russe de 26 ans, arrivé à Paris avec un seul match disputé sur terre battue après quasiment deux mois sans compétition en raison d’une opération d’une « légère hernie » début avril, avait traversé les trois premiers tours sans perdre un set. Son élimination fait suite à celle de Stefanos Tsitsipas, N.4 mondial et finaliste sortant, au même stade du Grand Chelem parisien plus tôt dans la journée.

En quarts de finale, Cilic affrontera un autre Russe, Andrey Rublev, N.7 mondial. Le Croate de 33 ans n’avait plus atteint les quarts de finale à Roland-Garros depuis quatre ans. Et les quarts de finale en Grand Chelem depuis presque aussi longtemps : son plus récent remontait aux Internationaux des États-Unis de la même année (défaite contre Nishikori).

Bien que peu adepte de terre battue et éliminé dès le premier tour de Roland-Garros lors de ses quatre premières participations, Medvedev restait sur un quart de finale à Paris.

Mais le Russe, brièvement monté sur le trône du tennis mondial en fin février début mars, a été impuissant d’un bout à l’autre de la rencontre face au trentenaire croate, en net regain de forme depuis quelques mois. Une statistique le résume : il n’a pas obtenu la moindre balle de bris.

Photo DYLAN MARTINEZ, REUTERS Daniil Medvedev

De l’autre côté du filet, Cilic a accumulé les coups gagnants (33) tout en limitant les fautes directes (22), a connu un excellent taux de réussite de 90 % derrière sa première balle, et converti cinq des sept balles de break qu’il s’est procurées. Autant dire un match idéal.

« C’est un des plus beaux matchs de ma carrière, il a été fantastique du premier au dernier point », confirme Cilic, qui estime jouer son « meilleur tennis ces dernières semaines ».

On l’a souvent vu mettre Medvedev à plusieurs mètres de la balle, voire laisser sans réaction le Russe pourtant connu pour son déplacement redoutable.

Après à peine plus d’une heure de jeu sur le Central éclairé, le Croate menait déjà deux manches à zéro. Il n’a jamais baissé de rythme et s’est rapidement échappé 4 jeux à 0 dans la troisième manche, jusqu’à s’imposer en 105 minutes. Il aurait pu faire un peu plus court encore s’il avait conclu sur sa première balle de match, obtenue sur le service de Medvedev après un smash vendangé par le Russe.

Medvedev ne s’était jamais incliné jusque-là face à Cilic au cours de leurs trois précédentes confrontations.