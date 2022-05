Félix Auger-Aliassime a poussé Rafael Nadal à la limite. À Roland-Garros. En soi, ceci est un exploit. Mais le Canadien n’a pu tirer profit de sa performance étincelante contre l’Espagnol. Il s’est incliné en cinq manches âprement disputées en huitièmes de finale, sur le court Philippe-Chatrier.

Jean-François Téotonio La Presse

Nadal passe donc en quarts au profit d’une victoire de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3 face à Auger-Aliassime. Cette bataille de tous les instants a duré près de 4 h 30.

Photo Thibault Camus, Associated Press Rafael Nadal

« C’est un joueur incroyable, a souligné Nadal à propos d’Auger-Aliassime, sur le terrain après le match. C’est un des meilleurs au monde. Il est très jeune. Il a beaucoup de puissance et est très mobile. C’était un adversaire difficile pour moi aujourd’hui. »

Il s’améliorer ici à chaque année. Je lui souhaite la meilleure des chances cette saison. C’est un bon gars, et un bon collègue sur le circuit. Rafael Nadal, au sujet de Félix Auger-Aliassime

Intenable tension

Auger-Aliassime était féroce en début de match. Nadal, un peu moins. Une bonne recette pour tenter de réussir l’exploit de battre l’Espagnol sur sa terre battue parisienne.

Plus précisément, Nadal ne convertissait qu’une seule balle de bris en sept occasions en première manche. Et Félix en profitait à quelques reprises pour faire de belles remontées dans ces jeux, et ainsi prendre du galon. Il confirmait son gain en servant magistralement à 5-3.

Mais ne bat pas Nadal qui veut. L’Espagnol n’a quand même perdu que trois matchs en carrière à Roland-Garros.

Son impérialité commençait à se faire sentir au deuxième set. Il ratait beaucoup moins. Et poussait Auger-Aliassime dans ses derniers retranchements. Ce dernier répondait généralement très bien à l’appel, toutefois. Les échanges étaient spectaculaires.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Félix Auger-Aliassime

À 4-3, Nadal trouvait enfin la brèche sur une balle de bris. Sa deuxième réussite en 10 tentatives. Il consolidait son avance à 5-3, puis servait avec justesse pour la manche. Un set partout.

Irréductible Nadal

En troisième manche, on sentait que l’inévitable était en train de se produire. L’Espagnol asphyxiait le Québécois chaque fois qu’il trouvait un peu d’air frais dans les coins. Il rejoignait toutes les frappes en fond de terrain. Et celles excentrées à aller chercher hors du court.

Auger-Aliassime continuait à offrir de l’excellent tennis. Mais celui de Nadal était tout simplement meilleur. Il brisait le Canadien à deux reprises pour remporter la troisième manche 6-2.

Tiens, tiens. Était-ce une petite baisse de régime de la part de Nadal au quatrième set ? Si oui, Félix était là pour en profiter. Il brisait pour prendre les devants 2-0. Après que Nadal lui eut rendu la pareille, le Canadien trouvait la brèche à nouveau dans le service de l’Espagnol, puis consolidait à 3-1.

Nadal continuait à s’accrocher. Mais Félix avait flairé la bonne affaire. Il s’imposait 6-3 pour pousser le roi de la terre battue à la limite des cinq manches.

À l’image des quatre heures précédentes, le cinquième set a été tendu au possible. Il a fallu attendre le service de Félix à 4-3 pour voir Rafa élever son jeu d’un cran — encore une fois. Il fallait voir la réaction de Nadal, et de la foule, lorsque l’Espagnol se donnait deux balles de bris à 15-40. Il concrétisait son bris le jeu suivant. Et allait servir pour le match à 5-3.

Photo DYLAN MARTINEZ, REUTERS Rafael Nadal

Poussé par une ferveur que l’on n’avait pas vue encore dans cette rencontre, le maître incontesté de Roland-Garros allait confirmer son emprise sur ce tournoi quelques instants plus tard.

« C’est toujours incroyable de jouer ici, à Philippe-Chatrier, avec une ambiance incomparable, a noté Nadal, en français, après le match. C’est beaucoup d’émotions pour moi. C’est le tournoi le plus important de ma carrière. »

Restera-t-il assez d’énergie à Rafael Nadal pour battre Novak Djokovic en quart de finale, maintenant ? La réponse mardi.