Federer : le maître du jeu

Le parcours parfaitement imparfait de Roger Federer

Roger Federer fait assurément partie des plus grandes icônes sportives de sa génération. Cependant, l’heure de la retraite approche pour le Suisse et c’est pourquoi Christopher Clarey tenait à publier l’œuvre la plus complète jamais écrite à propos de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.