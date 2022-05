(Paris) L’Argentin Diego Schwartzman, 16e mondial, a dominé vendredi au 3e tour de Roland-Garros le Bulgare Grigor Dimitrov (21e), 6-3, 6-1, 6-2, et va affronter le N.1 mondial Novak Djokovic en 8es de finale.

Agence France-Presse

Après des débuts un peu compliqués – il a dû remonter deux manches de retard face à l’Espagnol Jaume Munar au 2e tour –, le demi-finaliste de l’édition 2020 monte en puissance.

Face à Dimitrov, qui n’avait pourtant lâché que 10 jeux lors de ses deux premiers tours, mais qui a cette fois enchaîné les fautes directes (59), il a su dès le départ prendre le contrôle du jeu pour ne plus le lâcher. Et quand, en début de 3e set, le Bulgare a semblé se rebeller en brisant d’entrée, Schwartzman a vite remis les pendules à l’heure, enchaînant 6 jeux d’affilée pour s’imposer en 2 h 15.

« Je suis ravi d’être passé au tour suivant, le match était ardu. J’étais très concentré […] Je ne me préoccupais pas de savoir combien de fautes il faisait, mais plutôt de mon jeu, et de m’efforcer de le vaincre », a indiqué l’Argentin en conférence de presse. « Je suis ravi, une fois encore, de pouvoir être ici pour la deuxième semaine », a-t-il ajouté.

« El Peque » a également ainsi pris sa revanche sur leur récente rencontre à Madrid où Dimitrov l’avait sèchement battu 6-0, 6-3.

Au prochain tour, Schwartzman trouvera sur sa route sur un adversaire autrement plus coriace en la personne de Djokovic. Le Serbe a battu facilement vendredi au 3e tour le Slovène Aljaz Bedene (195e).

Photo CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, Agence France-Presse Novak Djokovic

Pour le moment, les affrontements entre les deux hommes ont toujours tourné à l’avantage du N.1 mondial (6 victoires à 0), mais comme l’a fait remarquer l’Argentin juste après sa victoire, « quand on s’est affronté ici (en 2017) ça s’était fini en 5 manches, donc qui sait. Je me sens bien à Paris, j’ai beaucoup de bons souvenirs ici, donc on verra bien ».