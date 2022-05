(Paris) Et de 30 pour Iga Swiatek. La favorite a malmené l’Américaine Alison Riske 6-0, 6-2 pour accéder au troisième tour des Internationaux de tennis de France, jeudi.

La Presse Canadienne

Il s’agit de la plus longue séquence de victoires chez les dames depuis celle de 34 de l’Américaine Serena Williams en 2013.

La championne des Internationaux de France en 2020 a dominé son adversaire classée 43e au monde 23-6 au chapitre des coups gagnants, sur la terre battue parisienne.

La Polonaise âgée de 20 ans n’a pas subi la défaite en plus de trois mois sur le circuit de la WTA.

La Tchèque Karolina Pliskova a eu moins de chance et a été surprise par une invitée française qui participe à son premier tournoi majeur en carrière.

Léolia Jeanjean, qui pointe au 227e rang au monde, a renversé la huitième tête de série 6-2, 6-2 à l’occasion d’une journée fraîche et nuageuse à la Porte d’Auteuil, ce qui signifie que six des 10 premières têtes de série sont exclues du tournoi avant même la fin du deuxième tour.

Pliskova, Barbora Krejcikova (no 2), Maria Sakkari (no 4), Anett Kontaveit (no 5), Ons Jabeur (no 6) et Garbine Muguruza (no 10) ont toutes plié bagage.

L’une des rares têtes de série à avoir évité le pire, l’Espagnole Paola Badosa (no 3), est devenue la première joueuse à atteindre le troisième tour à Roland-Garros cette année.

Badosa a surmonté un bris de service au début de la troisième manche de son match contre la 68e raquette mondiale Kaja Juvan et remporté quatre jeux consécutifs, en route vers une victoire de 7-5, 3-6 et 6-2 sur le court Suzanne Lenglen.

La meilleure performance de Badosa dans un tournoi du Grand Chelem fut une participation aux quarts de finale des Internationaux de France en 2021.

Elle affrontera au prochain tour Veronika Kudermetova.

De son côté, l’Américaine Jessica Pegula, no 11, a atteint le troisième tour en prenant la mesure d’Anhelina Kalinina 6-1, 5-7, 6-4.

Sa compatriote, Madison Keys, a poursuivi sa route au troisième tour en disposant de la favorite locale, Caroline Garcia, 6-4, 7-6 (3).

Par ailleurs, la septième tête de série Aryna Sabalenka et l’Américaine Danielle Collins joueront plus tard aujourd’hui.

Fernandez et Dabrowski avancent

Photo DYLAN MARTINEZ, REUTERS Leylah Annie Fernandez

En double, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu belge Kirsten Flipkens ont pris la mesure des Australiennes Olivia Gadecki et Charlotte Kempenaers-Pocz 6-2, 6-1 au premier tour.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu mexicaine Giuliana Olmos, troisièmes têtes de série, ont défait la Russe Anna Blinkova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-3 au premier tour.

Dabrowski était un peu plus tard de retour sur le court en compagnie de son partenaire de jeu australien John Peers au premier tour du double mixte, et ensemble ils ont vaincu les Français Harmony Tan et Jonathan Eysseric 6-0, 6-4.

Medvedev accède au troisième tour

Photo Jean-Francois Badias, Associated Press Daniil Medvedev

Du côté masculin, le Russe Daniil Medvedev a disposé du Serbe Laslo Djere 6-3, 6-4 et 6-3 au deuxième tour.

Medvedev, la deuxième tête de série du tournoi, a offert une performance correcte, sans plus, sur la terre battue parisienne, avant de sceller l’issue du match au bout de deux heures et 35 minutes.

Le champion en titre des Internationaux des États-Unis affrontera au troisième tour le Serbe Miomir Kecmanovic, 28e tête de série du tournoi, qui a disposé du Kazakh Alexander Bublik 4-6, 7-5, 6-2 et 6-1.

Pour sa part, la huitième tête de série Casper Ruud a imité Medvedev et atteint le troisième tour pour une troisième année d’affilée à Paris.

Le Norvégien âgé de 23 ans a battu le Finlandais Emil Ruusuvuori 6-3, 6-4 et 6-2.

Ruud a gagné l’Omnium de Genève la semaine dernière, savourant du même coup son septième titre en carrière sur la terre battue.

Quant à lui, le Polonais Hubert Hurkacz, 12e tête de série, a évincé l’Italien Marco Cecchinato 6-1, 6-4, 6-2.

De son côté, le finaliste des Internationaux de France l’an dernier, Stefanos Tsitsipas, aura rendez-vous un peu plus tard aujourd’hui avec le Tchèque Zdenek Kolar, 134e au monde.