(Paris) Barbora Krejcikova, championne en titre des Internationaux de France en simple et en double, a déclaré qu’elle a été déclarée positive à la COVID-19 et qu’elle se retirera du tournoi.

Howard Fendrich Associated Press

Elle a baissé pavillon au premier tour en simple, mais a dit mercredi sur Instagram qu’elle ne pourra plus défendre son titre en double qu’elle a acquis en 2021 avec Katerina Siniakova.

« La nuit dernière je me sentais mal et ce matin je me suis réveillée avec des symptômes. J’ai décidé d’aller me faire tester et le résultat est revenu positif », a écrit Krejcikova.

La Tchèque de 26 ans est la deuxième joueuse à annoncer avoir contracté la COVID-19 depuis le début du tournoi, dimanche.

Sa compatriote Marie Bouzkova est l’autre joueuse à s’être retirée.

Krejcikova était la deuxième tête de série au tournoi, mais a perdu son premier match depuis le mois de février 1-6, 6-2, 6-3 lundi contre la Française de 19 ans Diane Parry. Elle a été tenue à l’écart en raison d’une blessure au coude droit.