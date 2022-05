(Paris) Les Québécois ont connu une journée fructueuse aux Internationaux de tennis de France, mercredi.

La Presse Canadienne

Félix Auger-Aliassime n’a fait qu’une bouchée de l’Argentin Camilo Ugo Carabelli, le défaisant 6-0, 6-3 et 6-4 au deuxième tour, tandis que Leylah Annie Fernandez a écrasé la Tchèque Katerina Siniakova 6-3, 6-2 au même stade de la compétition du côté féminin.

Auger-Aliassime, la neuvième tête de série du tournoi, n’a mis que deux heures et 15 minutes pour venir à bout de son adversaire, classé 155e au monde, sur la terre battue parisienne. Il s’agissait du premier match entre les deux hommes en carrière, et c’est la première fois que le tennisman âgé de 21 ans franchit le premier tour en carrière à Roland-Garros, après avoir été évincé d’entrée de jeu en 2020 et 2021.

Le Québécois a dominé Ugo Carabelli sur toute la ligne ; il a réussi huit as, contre zéro, et a converti cinq de ses 10 balles de bris contre lui. En comparaison, le joueur âgé de 22 ans issu des qualifications n’a pu briser Auger-Aliassime en cinq opportunités et il n’a réussi que six coups gagnants, contre 41 pour le représentant de l’unifolié.

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime affrontera au troisième tour le Serbe Filip Krajinovic, qui a pris la mesure du Croate Borna Gojo 7-6 (5), 6-2, 5-7 et 6-1. Le neuvième joueur mondial présente une fiche de 3-2 en carrière contre Krajinovic, et il a remporté son dernier duel contre lui sur la terre battue 6-3, 6-7 (5) et 6-4 au premier tour du Masters de Rome en 2021.

Chez les dames, Fernandez a facilement éliminé Siniakova, une spécialiste du double, au bout d’une heure et 11 minutes.

La 17e tête de série du tournoi s’est révélée plus efficace que son adversaire au service, et elle a limité les doubles fautes — elle n’en a commis que deux, contre sept pour Siniakova, 56e au monde. Fernandez a également été plus opportuniste que sa rivale lors des moments cruciaux : elle a converti cinq de ses six balles de bris, alors que Siniakova n’a enregistré que deux bris en 12 tentatives.

La gauchère âgée de 19 ans aura rendez-vous au troisième tour avec la gagnante du duel entre sa compatriote, l’Ontarienne Bianca Andreescu, et la Suissesse Belinda Bencic, 19e tête de série de la compétition. Ce match sera présenté un peu plus tard aujourd’hui.

Il s’agit du deuxième match en carrière entre Andreescu et Bencic, la Canadienne l’ayant emporté 7-6 (3), 7-5 en demi-finales des Internationaux de tennis de 2019, en route vers la conquête du titre majeur américain.