(Paris) Daniil Medvedev, le champion en titre des Internationaux des États-Unis, a reconnu qu’il était « très étrange » qu’il puisse accéder au premier rang du classement mondial parce qu’il n’était pas autorisé à jouer à Wimbledon.

Associated Press

Le Russe, deuxième joueur mondial derrière Novak Djokovic, a entrepris sa campagne à Roland-Garros par une victoire en deux manches, mardi. Mais la décision du All England Club d’interdire les joueurs de Russie et de la Biélorussie à Wimbledon en raison de l’invasion de l’Ukraine était toujours le principal sujet de discussion.

En réaction à cette interdiction, l’ATP et le circuit féminin WTA ont annoncé qu’ils n’attribueraient aucun point de classement pour les résultats à Wimbledon.

Cela signifie que tous les joueurs qui ont obtenu des points de classement à Wimbledon en 2021 — Djokovic a obtenu le maximum de 2000 points pour avoir remporté le championnat — verront ceux-ci effacés de leur palmarès dans le cadre du système habituel de 52 semaines qui tient compte des 19 meilleurs tournois d’un joueur pendant cette période. Djokovic a actuellement 680 points d’avance devant Medvedev, mais le Serbe pourrait également perdre des points de classement s’il ne parvient pas à défendre son titre à Roland-Garros.

Wimbledon commence le 27 juin.

« Très étrange, a reconnu Medvedev à propos de la situation, après avoir vaincu Facundo Bagnis 6-2, 6-2, 6-2. Je dois être honnête. Mais oui, comme je l’ai dit la dernière fois, je serais vraiment heureux de jouer à Wimbledon.

« Mais si je ne peux pas, je vais juste me préparer pour les prochains tournois et… suivre ce qui se passe là-bas. S’il n’y a pas de points et que je deviens no 1, c’est super pour moi. S’il y a des points et que je ne peux pas devenir no 1, je vais être très déçu. C’est comme ça. Je ne peux pas changer certaines décisions, à la fois de l’ATP et de Wimbledon. »

Medvedev a qualifié la réaction de l’ATP de « très logique » par rapport à la décision de Wimbledon : « Je ne dis pas quelle décision est la bonne, mais au moins jusqu’à présent, en expliquant leurs décisions, j’ai trouvé l’ATP plus logique. »

Andrey Rublev, septième tête de série, a déclaré que la réponse de l’ATP montre que les tournois « ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent ». Le Russe a invité les tournois et les joueurs à travailler ensemble.

« Quand nous avons (une) relation toxique comme maintenant, seules les mauvaises choses peuvent arriver », a-t-il dit après avoir battu Soonwoo Kwon 6-7 (5), 6-3, 6-2, 6-4.

Medvedev, âgé de 26 ans, qui disputait son deuxième match après son retour d’une opération pour une hernie, a été quart de finaliste à Roland-Garros l’année dernière après quatre défaites consécutives au premier tour.

Il n’a jamais été un grand amateur de la terre battue, mais il s’échauffe à Paris.

« Je dois être concentré à 100 % et prêt pour ce que la terre battue peut me donner. En ce moment, je me sens prêt », a mentionné Medvedev, qui a perdu contre Rafael Nadal en finale des Internationaux d’Australie cette année.

Au tableau féminin, Jelena Ostapenko, championne à Roland-Garros en 2017, a eu raison de Lucia Bronzetti 6-1, 6-4. Karolina Pliskova, no 8, est revenue de l’arrière pour battre Tessah Andrianjafitrimo 2-6, 6-3, 6-1. Pliskova était la finaliste à Wimbledon l’année dernière. Danielle Collins, no 9, a défait Viktoriya Tomova 6-0, 6-4.