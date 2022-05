Photo Thibault Camus, Associated Press

(Paris) Rafael Nadal, treize fois vainqueur de Roland-Garros, mais dont le pied gauche inquiétait en arrivant à Paris, a rassuré en ne laissant que six jeux au premier tour à l’Australien Jordan Thompson (82e), battu 6-2, 6-2, 6-2 lundi sur le Central découvert.

Sa défaite grimaçante et boitillante en huitièmes de finale à Rome il y a une dizaine de jours, face à Denis Shapovalov, avait laissé craindre le pire pour l’Espagnol aux 21 trophées record en Grand Chelem, qui fêtera ses 36 ans le 3 juin. Dans la capitale italienne, « Rafa » avait été rattrapé par le mal, « chronique et incurable » selon ses mots, qui ronge son pied gauche depuis plus de quinze ans.

Sur le court Philippe-Chatrier rouvert et gagné par la fraîcheur et la grisaille parisienne, il a rassuré son monde : percutant en coup droit, avec lequel il a distribué le jeu de manière tout à fait convaincante par séquences, à l’aise aussi dans ses déplacements les rares fois où il s’est retrouvé en défense, Nadal a imposé sa loi en à peine plus de deux heures.

« C’est un premier tour, c’est un match positif, gagné en trois manches, mais je suis très conscient que j’ai une marge de progression importante. On va y aller pas à pas », a-t-il estimé.

« C’est un cadeau pour moi d’être ici à ce stade de ma carrière, je vais faire le maximum pour me créer des chances », a-t-il ajouté.

Sur ses 27 coups gagnants, vingt ont été frappés en coup droit.

« La douleur est toujours là. La question est de savoir si son intensité va me permettre de jouer avec de réelles chances ou non », résumait le Majorquin en amont de la quinzaine.

Pour l’instant, tout va bien.

L’attend désormais un face-à-face avec le Français Corentin Moutet (139e), tombeur du revenant Stan Wawrinka en quatre manches 2-6, 6-3, 7-6 (7/2), 6-3.

Krejcikova et Osaka éliminées, Swiatek accède au deuxième tour

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Barbora Krejcikova est devenue la troisième joueuse de l’ère professionnelle à subir l’élimination dès la première ronde à Roland-Garros un an après avoir remporté le titre.

Barbora Krejcikova est arrivée à Roland-Garros comme championne en titre en simple et en double. Elle revenait également d’une absence de trois mois du circuit en raison d’une blessure au coude droit et ses propres attentes étaient donc plutôt modestes.

La Tchèque avait raison d’être inquiète. Lundi, elle est devenue la troisième joueuse de l’ère professionnelle à subir l’élimination dès la première ronde à Roland-Garros un an après avoir remporté le titre.

Krejcikova, deuxième tête de série, a pourtant pris un excellent départ avant que tout ne s’effondre pour s’incliner 1-6, 6-2, 6-3 contre Diane Parry, une Française de 19 ans qui occupe le 97e rang mondial et qui a commencé la journée avec un record en carrière de 1-5 en Grand Chelem.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS Diane Parry

Parry a reçu le soutien enthousiaste des spectateurs qui l’ont appuyée sur le court Philippe Chatrier, où le bruit résonnait sous le toit rétractable fermé à cause de la pluie.

« C’est un rêve pour moi. C’était toujours un rêve de jouer sur ce court, avec le public français pour me soutenir. Ils m’ont clairement poussée à la victoire aujourd’hui, a avoué Parry. Je suis la personne la plus heureuse en ce moment. »

C’était le premier match de Krejcikova depuis février et cela a paru.

Les deux seules autres joueuses à subir la défaite l’année après avoir raflé le titre à Roland-Garros sont Anastasia Myskina en 2005 et Jelena Ostapenko en 2018.

Depuis le début de l’ère professionnelle en 1968, Krejcikova n’est que la septième championne féminine en titre à être éliminée au premier tour d’un des tournois du Grand Chelem.

Contre Parry, Krejcikova a commis une double faute sur le tout premier point du match, puis a semblé prête à montrer son meilleur tennis. Les 15 points suivants d’affilée ont profité à Krejcikova alors qu’elle prenait une avance de 4-0.

« Ce n’est jamais facile de commencer sur ce genre de terrain contre la championne en titre, a ajouté Parry. Vous pouvez être un peu tendue, ce qui a été le cas à la première manche. Mais ensuite, j’ai réussi à me détendre. »

Après que Krejcikova ait mis la main sur première manche, les choses se sont inversées alors que Parry a joué avec plus de confiance.

Les erreurs de Krejcikova se sont multipliées : à la fin, elle avait accumulé 45 fautes directes, 19 dans le seul troisième set. Parry a terminé le match avec 26 au total.

Swiatek poursuit sa séquence

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS La séquence de succès d’Iga Swiatek est la plus longue chez les dames depuis les 34 victoires de suite de Serena Williams en 2013.

Plus tôt dans la journée, la favorite Iga Swiatek s’est offert une 29e victoire d’affilée et elle accède à la deuxième ronde. Le retour de la Japonaise Naomi Osaka au tournoi parisien, lui, a tourné court.

Swiatek qui a remporté ce tournoi en 2020, a défait Lesia Tsurenko 6-2, 6-0 sur le court Philippe Chatrier.

La séquence de succès de Swiatek est la plus longue chez les dames depuis les 34 victoires de suite de Serena Williams en 2013. Elle a gagné le titre des cinq derniers tournois qu’elle a disputés.

Elle a également gagné 14 manches 6 à 0, un sommet sur le circuit, cette saison.

Osaka, ancienne no 1 mondiale, a subi la défaite face à Amanda Anisimova 7-6, 6-4.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS Naomi Osaka

La quadruple championne en Grand Chelem a pris deux pauses du tennis pour sa santé mentale la saison dernière. La première est survenue lorsqu’elle s’est retirée à Roland-Garros avant son match de deuxième ronde.

Anisimova, une Américaine de 20 ans, a atteint les demi-finales des Internationaux de France en 2019. Elle avait aussi eu raison d’Osaka au troisième tour des Internationaux d’Australie en janvier.

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, REUTERS Amanda Anisimova

Osaka a commis deux doubles fautes sur une balle de bris, une dans chaque manche. Après la deuxième, qui offrait l’avance 4-3 à Anisimova, Osaka a mené 40-0 lors du jeu suivant, mais l’Américaine a résisté.

« C’était dur de jouer contre elle au premier tour, surtout dans ces conditions pas faciles. C’est tellement agréable d’être de retour ici, j’avais passé des moments incroyables en 2019 », a commenté Anisimova dans l’entrevue sur le court après son match avant de conclure avec un « Merci Paris » en français.

Osaka a joué avec un bandage au tendon d’Achille et elle était visiblement incommodée par cette blessure.

Dans un autre match au programme lundi, la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng, 74e mondiale, a dominé la Belge Maryna Zanevska 6-3, 6-1.