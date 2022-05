L’invasion de l’Ukraine par la Russie a incité les responsables de la British Lawn Tennis Association and the All England Club (LTA) – l’organisation qui accueille les Internationaux de Wimbledon – à exclure les joueurs originaires de la Russie et de la Biélorussie du volet de la saison sur gazon en Grande-Bretagne.

Les joueurs russes et biélorusses pourront jouer aux tournois du Queen’s et d’Eastbourne

Les dirigeants de l’ATP ont annoncé lundi que les joueurs de tennis originaires de la Russie et de la Biélorussie auront la permission de participer aux tournois du Queen’s et d’Eastbourne, qui auront lieu en juin.

Associated Press

À l’époque, l’ATP, qui chapeaute les tournois réservés aux hommes, et la WTA, qui supervise les évènements du circuit féminin, s’étaient opposées à la décision.

Lundi, l’ATP a confirmé que les tournois du Queen’s et d’Eastbourne vont « procéder à la normale » et qu’ils offriront le nombre maximal de points en vue du classement cumulatif individuel.

L’ATP a dit avoir consulté les organisations représentant les joueurs et les tournois.

« La décision de la LTA d’interdire les athlètes russes et biélorusses est, cependant, contraire aux règles de l’ATP et porte atteinte à la possibilité pour les joueurs de toute nationalité de participer à des tournois sur la base du mérite et sans discrimination – un principe fondamental du circuit de l’ATP », a déclaré l’ATP dans un communiqué.

« Les sanctions liées à la violation des règles de l’ATP par la LTA seront désormais évaluées séparément dans le cadre de la gouvernance de l’ATP. La réponse de l’ATP à la décision de Wimbledon reste à l’étude, et d’autres informations seront communiquées en temps voulu. »