Masters 1000 de Rome

Sabalenka, Zverev et Tsitsipas qualifiés pour les demies

(Rome) La Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série no 3, et l’Allemand Alexander Zverev, tête de série no 2, ont décroché les premiers billets pour les demi-finales des tableaux féminin et masculin du tournoi de Rome vendredi.