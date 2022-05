(Rome) La Bélarusse Aryna Sabalenka, tête de série no 3, et l’Allemand Alexander Zverev, tête de série no 2, ont décroché les premiers billets pour les demi-finales des tableaux féminin et masculin du tournoi de Rome vendredi.

Agence France-Presse

Sabalenka a dominé en trois manches (4-6, 6-3, 6-2 en 1 h 51) l’Américaine Amanda Anisimova (32e mondiale), qui venait de la battre à Madrid.

C’est la première fois que la Bélarusse prend le dessus sur cette adversaire qui avait gagné leurs quatre précédentes confrontations. Elle a notamment été sortie fin avril par l’Américaine dès le premier tour du tournoi de Madrid, dont elle était tenante du titre.

Sabalenka pourrait retrouver en demi-finale la no 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek, si la Polonaise ne trébuche pas en quarts de finale vendredi contre la revenante canadienne Bianca Andreescu (90e), une adversaire qu’elle n’a jamais rencontrée.

Chez les hommes, Zverev, vainqueur sur la terre battue romaine en 2017, n’a pas vraiment été mis en difficulté par le Chilien Cristian Garin (45e mondial), faisant la course à partir du septième jeu de la première manche pour s’imposer en deux manches 7-5, 6-2 en 1 h 51.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a dominé l’Italien Jannik Sinner (13e) 7-6 (7/5), 6-2, pour s’offrir une troisième demi-finale en moins d’un mois contre Alexander Zverev (3e).

Sur un court central chauffé à blanc par le soleil estival et un public tout acquis à la cause de l’espoir azzurro de 20 ans, le Grec a souffert face aux amorties millimétrées de l’Italien, mais a su se montrer solide au service à la fin d’un premier set ultra-serré pour empocher le bris d’égalité.

Après avoir demandé une pause médicale à la fin de cette première manche de près d’1 h 30, Sinner a perdu de son mordant au second set et n’a pu empêcher Tsitsipas de s’envoler vers le dernier carré.

Ce dernier a conclu le match sur sa seconde balle de match, qu’il n’a pu jouer qu’après une interruption d’une dizaine de minutes en raison d’un malaise dans les gradins.

En demi-finale, le Grec de 23 ans va donc retrouver Zverev pour un troisième duel en moins d’un mois à ce stade : à Monte-Carlo, en avril, Tsitsipas l’avait emporté en deux sets (6-4, 6-2) avant de remporter le tournoi pour la deuxième fois de suite ; à Madrid, la semaine dernière, c’est l’Allemand qui s’était imposé en trois sets (6-3, 3-6, 6-2) avant de perdre en finale contre Carlos Alcaraz.

Dans un tournoi romain désormais privé du grand favori Rafael Nadal, vainqueur à dix reprises au Foro Italico et éliminé jeudi soir en huitièmes, les deux hommes ont l’occasion de confirmer leur belle forme sur terre battue, à un peu plus d’une semaine du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin).