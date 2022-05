Tournoi de Rome

Denis Shapovalov élimine Rafael Nadal

La bataille s’annonçait rude, et elle l’a été jusqu’au milieu de la troisième manche. Denis Shapovalov s’est débarrassé non sans peine de Rafael Nadal, visiblement diminué, par le pointage de 1-6, 7-5 et 6-2, jeudi, au tournoi de Rome. L’heure de la rédemption a-t-elle sonné pour le Canadien ?