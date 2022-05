(Rome) Novak Djokovic, N.1 mondial, n’a laissé aucune chance au revenant Stan Wawirnka (361e) qu’il a éliminé 6-2, 6-2 jeudi au Masters 1000 de Rome pour se hisser en quarts de finale.

Agence France-Presse

Le Suisse de 37 ans, qui n’avait pas joué pendant plus d’un an pour soigner un pied, n’a pas démérité, mais le Serbe était trop fort.

Dans les deux manches, Djokovic a pris d’entrée le service de son adversaire pour faire la course en tête. Mais s’il a bouclé la première manche sans forcer, Wawrinka a su hausser son niveau de jeu dans le second et proposer une opposition plus consistante.

Le Suisse a réussi – ou obligé son adversaire à réussir – quelques grands coups de tennis, mais pas de quoi cependant inquiéter Djokovic.

Lui-même en manque de matchs avant de défendre son titre à Roland-Garros (22 mai-5 juin), le N. 1 mondial s’est montré très solide au service et au retour, ainsi que physiquement et tactiquement dans de meilleures dispositions qu’à Monte-Carlo (éliminé d’entrée) et Belgrade (finaliste).

Wawrinka ne lui a cependant pas offert une opposition suffisante pour jauger s’il avait encore progressé par rapport à Madrid la semaine dernière où il avait été éliminé en demies 6-7, 7-5, 7-6 par le futur lauréat Carlos Alcaraz.

Vendredi en quarts à Rome, cependant, le test sera plus probant face au Canadien Félix Auger-Aliassime (9e) qui a battu l’Américain Marcos Giron (60e) 6-3, 6-2.

En cas de défaite face au Canadien, Djokovic qui avait perdu en finale l’an dernier céderait sa place de N.1 mondial à Daniil Medvedev pourtant absent à Rome.