Bianca Andreescu a défait l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz 6-3 et 7-6 (4).

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS

(Rome) La Canadienne Bianca Andreescu a défait l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz 6-3, 7-6 (4) pour accéder aux huitièmes de finale de l’Omnium de tennis d’Italie, mercredi.

La Presse Canadienne

Il s’agissait du premier match en carrière entre les deux joueuses, et l’Ontarienne y a mis un terme au bout d’une heure et 38 minutes sur la terre battue romaine.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a été plus efficace que Parrizas Diaz au service, remportant le point avec sa première balle de service à hauteur de 67,4 %, et de 51,9 % avec sa deuxième balle.

En comparaison, l’Espagnole, qui a accédé au tableau principal du tournoi grâce à un désistement de dernière minute, n’a affiché des taux de réussite que de 57,9 % en première balle, et de 44,4 % en deuxième.

Andreescu a également été victime de seulement trois bris en 12 occasions — la plupart des chances de Parrizas Diaz se sont produites en deuxième manche —, alors qu’elle a converti chacune de ses quatre opportunités contre la 51e joueuse mondiale.

Andreescu, 90e raquette mondiale, a ainsi mis la table pour un duel en huitièmes de finale contre la Croate Petra Martic, qui a surpris la cinquième tête de série, l’Estonienne Anett Kontaveit 6-2, 6-3.

Défaite de Leylah Fernandez

D’autre part, la Québécoise Leylah Annie Fernandez n’a pas eu autant de chance que sa compatriote Andreescu.

La Lavalloise âgée de 19 ans a travaillé d’arrache-pied avant de baisser pavillon 4-6, 6-3 et 7-6 (2) devant la Russe Daria Kasatkina au bout d’un marathon de deux heures et 45 minutes de jeu sous un soleil de plomb.

Kasatkina, la 23e raquette mondiale, croisera le fer au prochain tour avec la gagnante du duel entre la joueuse de la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich et la deuxième tête de série, l’Espagnole Paula Badosa.

De leur côté, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu mexicaine Giuliana Olmos ont atteint les quarts de finale du double en évinçant la Russe Ekaterina Alexandrova et la Kazakhe Anna Danilina 7-5, 3-6 et 10-7.