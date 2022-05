Félix Auger Aliassime a eu besoin d’environ trois heures pour éliminer l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina 4-6, 7-6 (2) et 6-2 dans un duel de deuxième ronde.

Auger-Aliassime, Andreescu et Shapovalov triomphent

(Rome) Le Canada a réalisé un tour du chapeau à l’Omnium de tennis d’Italie mardi alors que le Québécois Félix Auger-Aliassime ainsi que les Ontariens Bianca Andreescu et Denis Shapovalov ont tous gagné leur match, mardi, dans des circonstances différentes.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a dû venir de l’arrière et a eu besoin d’environ trois heures pour éliminer l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina 4-6, 7-6 (2), 6-2 dans un duel de deuxième ronde.

Plus tôt en journée, Andreescu s’était qualifiée pour le deuxième tour du tournoi à la suite de l’abandon de la Britannique Emma Raducanu.

Entre ces deux matchs, Shapovalov a mérité son billet pour la troisième ronde grâce à une victoire en deux manches, 6-4, 7-6 (5) contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Après avoir concédé la manche initiale à la suite d’un bris de service au neuvième jeu, Auger-Aliassime a forcé la présentation d’une manche décisive en inscrivant des mini-bris successifs qui lui ont permis de se donner une avance de 5-2 lors du bris d’égalité.

Le tennisman montréalais a ensuite pris le contrôle de la troisième manche avec des bris lors des cinquième et septième jeux qui lui ont procuré une priorité de 5-2.

Blessure au dos

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

De son côté, Andreescu avait gagné la première manche 6-2 et menait 2-1 à la deuxième manche lorsque Raducanu, 10e tête de série, a abdiqué en raison d’une blessure au dos.

Les ennuis de Raducanu sont apparus rapidement. Andreescu a inscrit un premier bris dès le troisième jeu du match, et elle a éventuellement réussi trois bris en 11 chances, sans faire face à une seule balle de bris. La Canadienne a aussi gagné 84 % des points à son service.

Ce duel entre Andreescu et Raducanu mettait en présence deux anciennes championnes du simple féminin des Internationaux des États-Unis.

Andreescu a gagné ce tournoi en 2019 contre Serena Williams et Raducanu a mis la main sur le trophée commémoratif en 2021, après sa victoire face à la Québécoise Leylah Fernandez en grande finale.

Bataille moins ardue

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Denis Shapovalov

Quant à Shapovalov, il a connu une journée moins éprouvante que lors de sa première sortie du tournoi contre le favori local Lorenzo Sonego.

Lors de ce match, qui avait duré plus de trois heures, le Canadien s’était notamment impatienté parce que la foule l’avait hué après qu’il eut protesté une décision d’un juge de lignes.

Cette fois-ci, Shapovalov n’a eu besoin que d’une heure 40 minutes pour vaincre Basilashvili.

Bien qu’il ait commis quatre doubles fautes, Shapovalov s’est montré efficace au service en amassant sept as et en ne cédant qu’une seule chance de bris, qu’il a su sauver. Il a réussi 70 % de ses premiers services et a gagné 85 % des points après avoir logé sa première balle en jeu.

Shapovalov a obtenu un bris de service à la premier manche et s’est donné une avance de 5-1 lors du bris d’égalité de la deuxième manche. Basilashvili a éventuellement réduit l’avance du Canadien à 6-5, mais Shapovalov a brisé le service de son adversaire lors du point suivant pour mettre fin au duel.